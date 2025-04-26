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    統測國文寫作考「人際邊界」 全教會：貼近AI時代現實

    統測國文寫作考「人際邊界」，全教會評論教師認為，題目設計貼近AI時代現實。（全教會提供）

    統測國文寫作考「人際邊界」，全教會評論教師認為，題目設計貼近AI時代現實。（全教會提供）

    2025/04/26 17:09

    〔記者林曉雲／台北報導〕四技二專統測今（26）日考國文科，全教會評論教師群分析，詐騙集團、韓劇魷魚遊戲等入題，決勝語文力，試題穩定多元，引領應用能力新趨勢，整體較去年容易，預估分數可能上升，作文考「人際邊界」，題目設計貼近現實，尤其在AI時代，更應思考面對真實人際互動的因應方式。

    台中市明道高中老師李勻秋說明，國文考題整體而言，強調語文應用，融合文化素養與時事，題材廣泛而生活化，文言文比例約佔3分之1：前10題有5題題目選項出自課本古典文選內容，閱讀有一題組為課外古文，另一題組則結合課內古文內容。

    李勻秋說，課文題材的出題兼顧教學現場教師的心聲，在題目及選項中多處兼融古今，將技高課綱推薦14篇選文及經典文本的內容作為文意理解的內涵，該方向提示學生可在國語文學科本質的學習多下功夫，其中第11到15題藉由「一桿稱仔」寫作手法為題，期待學生能從教材文本中學習到如何正確地運用表達方式，提升語文的素養。

    在融合生活時事部分，類出國航班、詐騙集團、韓劇魷魚遊戲、遠洋漁業、婆羅洲華人公司制度、冷鏈物流等貼近生活及產業的相關議題入題，試圖以多元生活時事與情境為媒介，達到閱讀理解與跨領域思辨能力的測驗目標。

    在寫作測驗部分，異於去年連結閱讀題組文本的資訊整合命題，今年回到寫作測驗獨立命題的型態。「人際邊界」題目設計貼近現實，是生活中不可迴避的人生課題，尤其在AI時代，更應思考面對真實人際互動的因應方式，考生須敘事與反思兼備，既可評量學生對情境的感知力，也考驗論證與自我表達的敘事能力，符合國語文學習應具備的「表達、溝通與互動」素養。

    評論教師包括台中市立霧峰農工老師邱瓊薇、台北市立松山家商老師王秋文、台北市立大安高工老師陳櫻仁、新北市立新北高工老師盧淑玲。

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