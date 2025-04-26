堅持罕病女兒受教權！陳淑絹30年來努力進修覓資源 獲母親楷模表揚

堅持罕病女兒受教權，陳淑絹30年來努力不懈尋覓資源自己也進修，今天獲罕見疾病基金會罕病母親楷模表揚。（記者廖雪茹攝）

2025/04/26 17:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕不是「大格雞慢啼」！陳淑絹的女兒1歲多了還不會說話，有嚴重睡眠障礙等情況，她帶著女兒四處求醫，但直到9歲才診斷為染色體異常，罹患罕見疾病Angelman氏症候群，陳女士擔任病友聯誼會首屆會長，積極媒合資源，讓更多罕病家庭受益，以女兒名義認養家扶中心的孩子；同時，考量孩子喜歡團體生活，她不僅自行成立長照家庭托顧病友，兩年來每天開車4小時，南投、台中兩地奔波，讓女兒嘗試在機構學習及適應生活。母親節前，罕見家園今（26）日頒發罕病母親楷模表揚她。

罕見家園位於新竹縣關西鎮，罕見疾病基金會曆時10餘年終在2022年10月正式營運，期間為籌募經費，以1棵1萬元，發起500桂花500貴人愛心認養活動，半年募集完成。2023年起，家園每年母親節前夕舉辦桂花音樂節，邀請貴人們回娘家，同時邀請在地鄉親及愛心企業共同參與，一同見證家園每年努力展現的成果。

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今年桂花音樂會首次結合罕病家庭日，邀請90個罕病家庭參加，包含30餘種病類，連同企業志工共約400人參與。會中邀請罕見職人擺攤，其中阿姆斯壯症候群的病友舒涵，首度展現拿手的按摩絕活；因罕病女兒而投入手作的許嘉珍，展示許多精緻髮飾和精品；好歌藝的蕙瑜、家思、育心及岑恩帶來拿手歌曲，帶動現場滿滿人潮的氣氛。水牛學校也帶來水牛，讓孩子們體驗農趣之旅。

台北大學管樂團30多位師生在基金會共同創辦人曾敏傑力邀下，現場演奏包括台灣的桃花過渡、日本的群馬縣民謠八木節Yagi-Bushi、美國的Prairie Dances等，帶大家踏上一段環遊世界的音樂旅程。去年才成軍的「罕見烏克麗麗班」，罕病小朋友們在同為雷伯氏遺傳性視神經萎縮症的病友承澐指導下，興奮地上台表演烏克麗麗。

基金會今天也公開表揚10位罕病母親楷模。其中，來自台中市的陳淑絹女士，全心全意照顧罹患Angelman氏症候群女兒30年如1日，女兒因病1天睡不到3個小時，無法言語並有癲癇等症狀，生活無法自理，但她為了女兒治療復健和正常受教，不惜四處奔波，自己更不斷進修學習，領域含蓋社工、長照、銀髮照顧等知識，主動關懷病家，長年認養家扶的孩子，並自行成立長照家庭托顧病友，更每天開車4小時往返南投教養機構，就是為了讓女兒接受專業訓練和生活適應。

印尼新住民曹愛心女士，丈夫罹患亨丁頓舞蹈症倒下後，她就一肩扛起家計負擔，沒想到女兒也在3歲時發病確診為結節性硬化症，偶爾會癲癇發作、放空，每周還要上早療課程做復健。

自幼即發病確診脊髓性肌肉萎縮症的一對姊妹，從小不良於行，都須倚賴母親熊雪娥和爸爸協助日常生活起居與就學；兩姊妹盡心向學，努力回報父母的付出，目前都有穩定工作得以自給自足。

「罕見烏克麗麗班」的罕病小朋友們，在同為雷伯氏遺傳性視神經萎縮症的病友承澐指導下，興奮地上台表演烏克麗麗。 （記者廖雪茹攝）

第三屆桂花音樂節暨罕病家庭日會中邀請罕見職人擺攤，因罕病女兒而投入手作的許嘉珍，展示許多精緻髮飾和精品。（記者廖雪茹攝）

陳淑絹女士為了女兒治療復健和正常受教，四處奔波，自己更不斷進修學習，領域含蓋社工、長照、銀髮照顧等知識，並自行成立長照家庭托顧病友。 （記者廖雪茹攝）

罕見家園服務近兩萬個罕病家庭，定期舉辦推廣學習及復健訓練等多元課程。（記者廖雪茹攝）

罕見家園服務近兩萬個罕病家庭，定期舉辦推廣學習及復健訓練等多元課程。（記者廖雪茹攝）

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