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    兒童保護通報人數上升 苗栗家扶辦活動宣導

    苗栗家扶舉辦「守護童心，親子同心」活動盼增進親子情感連結。（苗栗家扶提供）

    苗栗家扶舉辦「守護童心，親子同心」活動盼增進親子情感連結。（苗栗家扶提供）

    2025/04/26 20:58

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕家庭與社會功能持續演變，對於兒少的照顧同樣也繼續改變。苗栗家庭中心指出，根據衛福部2024年調查結果，苗栗縣經調查成案後接受密集家庭處遇服務的個案中，以「身體虐待（含不當管教）」佔46%為最多，其次為「疏忽（含遺棄、獨留）」佔35%。凸顯家庭在教養歷程中，仍存在許多尚待支持與理解的空間。

    苗栗家扶也根據「兒少時期受教養情形調查」，逾35%兒少有受精神不當對待疑慮，自覺憂鬱、睡不好、曾想不開，此傷害兒少黑數須重視；再者，近90%家長表示曾以負向行為對待孩子，亦恐有傷害兒少心理的疑慮。

    由於不少父母在無預習狀況下開始育兒旅程，家中增添成員也改變生活節奏，苗栗家扶提醒，當父母壓力沒有出口、資源不足時，原本出於關心的管教，可能轉化為情緒性的懲罰；原本想要保護的心，卻在無意中造成傷害。

    苗栗家扶中心今天舉辦「守護童心，親子同心」活動，邀請多達450組親子參與，希望讓家長與孩子在互動合作中增進情感連結，也在歡樂氛圍中，潛移默化地加深對兒童保護議題的理解與重視，更串聯12個在地社會福利單位設攤參與，透過寓教於樂的方式，向家庭介紹苗栗縣內多元的兒少福利服務資源。

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