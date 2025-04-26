守護楠梓仙溪國家級濕地 高雄市農業局長帶頭移除外來入侵植物

高雄市農業局長姚志旺（左）帶頭與國立嘉義大學副教授張坤城一起移除外來種植物，親力親為用行動守護高雄溼地環境。（高雄市政府提供）

2025/04/26 18:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市山區楠梓仙溪國家級濕地沿岸分布許多台灣原生種植物，卻面臨銀合歡等外來種植物入侵危害，農業局長姚志旺今帶頭與嘉義大學森林暨自然資源學系合作，深入那瑪夏山區楠梓仙溪畔，移除外來入侵植物1.5公頃，移除重量達2千公斤。

高雄楠梓仙溪現已改名為旗山溪，是台灣少數以中上游河段劃設國家級濕地，生態豐富包括南台中華爬岩鰍、台灣光唇魚等魚類資源，沿岸分布許台灣多原生種植物，如稀有三葉花椒、榔榆等，但下游沿岸發現銀合歡等外來種植物入侵跡象，衝擊植被生態系統恐造成重大環境危害，清除外來種刻不容緩。

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農業局為守護珍貴的濕地生態環境，與國立嘉義大學森林暨自然資源學系攜手合作，今天深入那瑪夏區展開「守護濕地行動-楠梓仙溪周邊外來入侵植物移除」行動，吸引數10名熱愛大自然的民眾與親子家庭參加。

嘉義大學副教授張坤城講解外來入侵植物的識別方法、生態影響及移除策略，他說，外來入侵種植物擴散迅速，恐威脅楠梓仙溪濕地原生植被與濕地生態，這次透過「守護濕地行動」抑制擴張，同時提升民眾保育意識。

眾人在校方專業指導下，了解外來入侵種造成危害後，走進楠梓仙溪濕地沿岸，動手移除外來入侵植物，透過民眾心得分享，傳達生態保育經驗與理念，共同用行動守護濕地環境。

來自台南林小姐說，這次楠梓仙溪濕地體驗外來入侵種植物移除活動，一開始只是想要親近山林和認識植物，到了現場還有專家現身說法，講解外來植物對本土生態影響，並指導正確移除外來植物，雖然移除過程很辛苦，但是能藉自身力量以實際行動為濕地環境提供心力，非常有意義。

農業局長姚志旺說，這次活動主要移除外來種植物包含銀合歡、大花咸豐草、小花蔓澤蘭、香澤蘭等常見外來入侵植物，移除面積達1.5公頃，移除重量達2千公斤，成果豐碩，外來植物蔓延影響濕地生態，必須仰賴民眾共同關心與長期參與，才能有效維護原生植物棲地環境，農業局日後也將結合專家學者、在地學校或社區辦理相關活動，共同攜手守護楠梓仙溪國家級珍貴的自然資產。

國立嘉義大學森林暨自然資源學系副教授張坤城（左）向民眾講解外來入侵植物的識別方法、生態影響及移除策略。（高雄市政府提供）

來自台南林小姐特地報名參加此次活動，希望藉自身力量，以實際行動為濕地環境，盡一份心力。（高雄市政府提供）

民眾動手移除外來入侵植物，守護楠梓仙溪國家級濕地。（高雄市政府提供）

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