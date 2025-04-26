力挺台南在地好物 南科小農市集開張

南科小農市集開張大吉，販售台南優質農特產品，吸引人潮採買嘗鮮。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/26 17:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕南部科學園區產值是國內之最，從業人員的消費力也強，管理局推動每個月的最後週休假期常態性舉辦小農市集，支持在地好物，今天熱鬧登場，近一半的攤商來自山區，協助災後振興。

活動在南科Park17商場舉辦，台南市長黃偉哲出席開幕典禮，為地方最優質的農特產品代言、行銷，也呼籲大家把握時機，品嚐當令的美食好物。

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黃偉哲說，台南是文化古都、科技新城，但也是農業大市，一年四季都有豐富特產，如春天吃鳳梨、夏天吃芒果、秋天吃文旦、冬天吃蜜棗與芝麻，這些好物都有出口日、韓、新、荷，連海外的消費者都知道，更應該介紹給國內民眾。

黃偉哲說，南科產值是國內3大園區之首，廠商員工將近10萬，人數多、消費力強，有選購在地優質農特產品平台的需求，常態性市集的推動，相當適合。

管理局長鄭秀絨指出，廣場在今年完成綠化，加上奇美醫院即將進駐，人潮會變得更多，以往的農特產市集都是一次性活動，行銷效果有限，因此決定每個月定期開辦，協助推廣。

鄭秀絨提到，常態性的市集從這個月開始，且活動經費，直接回饋給民眾，養成前來購物的習慣；尤其地震後，山區農民更需要力挺，幫忙拓展通路，也有助於產業振興。

今天的市集共有24攤，將近一半是受楠西地震影響的山區優質小農，除了特色展售之外，現場還有小丑氣球、吉他彈唱等表演，並安排料理品嘗，以及鳳梨冰沙、優格DIY，加上削鳳梨體驗、台灣鯛試吃。

南科小農市集開張大吉，販售台南優質農特產。（記者吳俊鋒攝）

南科小農市集開幕，吸引人潮採買。（記者吳俊鋒攝）

南科小農市集熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

台南市長黃偉哲也巡攤位採購農特產品。（記者吳俊鋒攝）

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