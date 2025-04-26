勤儉持家、拉拔4子女長大 民雄鄉102歲人瑞許簡岸獲模範母親表揚

民雄東湖村102歲人瑞許簡岸（中），今獲模範母親表揚，3個兒子陪同出席受獎。（記者王善嬿攝）

2025/04/26 16:53

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉公所、竹崎鄉公所今天舉辦模範母親表揚大會，其中民雄東湖村102歲人瑞許簡岸，早年務農、勤儉持家，悉心教養四名子女長大，許簡岸3個兒子陪同許簡岸接受模範母親表揚，祝賀媽媽「母親節快樂！」

許簡岸長子許土生說，母親早年務農、勤儉持家，對他們小孩管教嚴格，很感謝母恩；次子許火銀說，有一次沒有做家務，還被媽媽罰舉水桶，印象深刻；三子許嘉興說，媽媽每天必吃高麗菜湯、吃豬肉，還會在家附近散步，健康長壽。

請繼續往下閱讀...

民雄鄉模範母親代表表揚大會今在民雄國中舉行，鄉長林于玲、鄉民代表會主席涂文生等人，祝賀28村模範母親代表獲獎，現場還布置星光大道、家庭紀念拍照打卡牆，中午設宴讓獲獎母親與家人一起用餐，共度愉快時光。

林于玲說，許簡岸早年刻苦勤勉，將4名子女拉拔長大，子孫在不同工作領域都有好成就；66歲中樂村模範母親代表許金李，與先生育有三名子女，經營成衣製造事業有成，除家庭與工作外，還熱心參與守望相助隊，關心公共事務，令人欽佩。

林于玲說，許多年輕人因工作壓力、需照顧父母等因素，不敢結婚、生育，去年起公所開始發放喪葬慰問金1萬元，今年起發放新生兒生育補助5000元，舉辦親子互動假日活動等，減輕養育老幼家庭的負擔。

竹崎鄉模範母親暨示範農家表揚活動今在竹崎國小舉行，模範母親、示範農家走紅毯接受眾人表揚，鄉長曾亮哲等人獻花束祝福。

竹崎鄉共24名模範母親獲表揚，其中模範母親邱陳素愔育有兩子，早年先生外出做板模工作，她邊務農邊帶孩子，並照顧公婆，日前邱陳素愔因病需換肝，兩子與媳婦爭相表達捐肝意願，最後經醫師評估建議，由長子捐肝，一家和樂。

民雄鄉公所今表揚28村模範母親代表。（記者王善嬿攝）

竹崎鄉公所今表揚模範母親，提前祝賀所有偉大的媽媽母親節快樂。（竹崎鄉公所提供）（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法