低溫惹禍！彰縣芒果受損逾2成 達天然災害現金救助標準

今年彰化縣芒果因為春天太冷，連帶著果率低，損失超過兩成。（彰化縣政府提供）

2025/04/26 16:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年春天特別冷，彰化縣2月均溫低於攝氏20度，也讓芒果著果率普遍不佳，受損率超過2成，芒果農叫苦連天。縣府表示，彰化縣金蜜等改良種芒果，已達天然災害現金救助標準，申請門檻為損失率20%以上。

台灣芒果主要產地在台南、屏東與高雄，但彰化縣除了土芒果以外的改良種芒果，其栽種面積也有175公頃，前3名為田中鎮、員林市與大村鄉，主打金蜜芒果的埔心鄉，栽植面積14公頃，則與彰化市、社頭、永靖等地，相差不遠。

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農業處農務科長黃松欽表示，今年芒果災損部分，主要是因為2月低溫所致。因為今年中部的2月氣溫，只有1天的均溫高於攝氏20度，溫度太低讓負責授粉的昆蟲活動減少，間接也讓芒果著果不良。其中，全縣受損最嚴重的是彰化市，受損率有4成，其次是員林市有3成，埔心鄉與田中鎮各有25％、20％。

由於彰化縣非改良種芒果已列入天然災害現金救助及低利貸款區，只要損失率達20％以上者，就可向土地所在地公所提出申請現金救助，每公頃救助額度為10萬元。

彰化縣改良種芒果已達天然災害現金救助標準，災損2成以上者均可申請。（彰化縣政府提供）

今年彰化縣芒果因為春天太冷，連帶著果率低，損失超過兩成。（彰化縣政府提供）

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