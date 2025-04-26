為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    低溫惹禍！彰縣芒果受損逾2成 達天然災害現金救助標準

    今年彰化縣芒果因為春天太冷，連帶著果率低，損失超過兩成。（彰化縣政府提供）

    今年彰化縣芒果因為春天太冷，連帶著果率低，損失超過兩成。（彰化縣政府提供）

    2025/04/26 16:06

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年春天特別冷，彰化縣2月均溫低於攝氏20度，也讓芒果著果率普遍不佳，受損率超過2成，芒果農叫苦連天。縣府表示，彰化縣金蜜等改良種芒果，已達天然災害現金救助標準，申請門檻為損失率20%以上。

    台灣芒果主要產地在台南、屏東與高雄，但彰化縣除了土芒果以外的改良種芒果，其栽種面積也有175公頃，前3名為田中鎮、員林市與大村鄉，主打金蜜芒果的埔心鄉，栽植面積14公頃，則與彰化市、社頭、永靖等地，相差不遠。

    農業處農務科長黃松欽表示，今年芒果災損部分，主要是因為2月低溫所致。因為今年中部的2月氣溫，只有1天的均溫高於攝氏20度，溫度太低讓負責授粉的昆蟲活動減少，間接也讓芒果著果不良。其中，全縣受損最嚴重的是彰化市，受損率有4成，其次是員林市有3成，埔心鄉與田中鎮各有25％、20％。

    由於彰化縣非改良種芒果已列入天然災害現金救助及低利貸款區，只要損失率達20％以上者，就可向土地所在地公所提出申請現金救助，每公頃救助額度為10萬元。

    彰化縣改良種芒果已達天然災害現金救助標準，災損2成以上者均可申請。（彰化縣政府提供）

    彰化縣改良種芒果已達天然災害現金救助標準，災損2成以上者均可申請。（彰化縣政府提供）

    今年彰化縣芒果因為春天太冷，連帶著果率低，損失超過兩成。（彰化縣政府提供）

    今年彰化縣芒果因為春天太冷，連帶著果率低，損失超過兩成。（彰化縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播