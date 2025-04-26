新北模範母親104歲歐陽淑珠最高齡 還有台灣拳后林郁婷媽媽廖秀宸

奧運金牌國手林郁婷（右2）陪同媽媽廖秀宸（左2）出席模範母親表揚。（記者翁聿煌攝）

2025/04/26 17:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天表揚57位年度模範母親，其中包括奧運金牌國手林郁婷的母親廖秀宸，侯友宜感性地說，親子共享的時刻是最難能可貴的，小時候父母陪子女讀書、玩樂，現在換子女陪伴父母，享受美好的親子時光，祝福全天下的媽媽們母親節快樂。

新北市今年以「光影交錯的日常」為主題，社會局長李美珍說，母愛如一道光影，既溫暖且柔和，隨時陪伴子女在身旁，呵護叮嚀，給孩子安全感。會場布置如親子共讀區或廚房區，可讓模範母親與家人們拍照打卡，回憶共享的親子時光。

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今年的新北市模範母親，除了林郁婷的媽媽廖秀宸，還有多位子女有社會地位或是知名度，包括東京奧運射箭國手湯智鈞的媽媽葉蓮香、政治評論員黃暐瀚的丈母娘鄭敏嬌、議員劉哲彰的媽媽、國策顧問劉盛良的太太曾景鳳，還有高齡104歲的歐陽淑珠，親友團站滿整個台上，共享歡欣時刻。

今年度獲頒新北市模範母親分別為：胡楊罔市、田淑惠、陳鐘阿粉、曾陳治、呂沈桂英、謝練甚、陳吳翠、張郭甜、李玉霞、江練近、徐由妹、陳麗芬、汪鄭津惠、紀采吟、廖秀宸、鄭敏嬌、葉蓮香、游賴雪珍、林鳳朝、張葉怡如、王詹瓊姿、歐陽淑珠、馬卓扁、李貴子、駱淑筠、倪伍鶴、曹曾嬌、周陳佳子、元馨儀、廖麗華、陳淑珍、陳秀英、廖彩雲、張陳碧蓮、簡黃靜江、林秋莓、曾景鳳、賀恭玉、廖月娥、陳靜儀、游麗玉、李淑惠、林黃婮、高彩琴、盧金鈴花、俞愛鄉、張鉗、鄭梅英、賴綉美、許吳幼、柯姵辰、陽貴美、阮馬麗花、王珮樺、劉婉惠、陳圓川及郭素鳳。

今年最年長、高齡104歲歐陽淑珠接受新北市長侯友宜表揚，親友團站滿整個台上，共享歡欣時刻。（記者翁聿煌攝）

政治評論員黃暐瀚（左）與太太陪同丈母娘鄭敏嬌參加模範母親表揚。（記者翁聿煌攝）

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