新竹縣桐花祭啟動 「客家寮」裝置體驗客庄浪漫遶桐花

新竹縣桐花祭啟動儀式由築夢舞集以「靚靚春桐舞紛飛」行動環境舞劇演出。（記者廖雪茹攝）

2025/04/26 16:39

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣桐花盛開，今年桐花祭與新埔在地人、文、地、景串連，以「客家寮」裝置設計一系列在地體驗，體驗在地生態教育、客家藝文、客家文創、客家農食及桐花行旅等，展現竹縣客庄多元豐富人文，今（26）日在新埔鎮巨埔農場啟動桐花祭主場系列活動，縣長楊文科歡迎全國民眾一起到新竹縣漫步《巨埔寮》桐聚道。

開幕活動邀請關西祖傳隴西八音團，為今年桐花祭「伯公祭儀」揭開序幕，祭儀以《迎賓》、《淨身》及《祈福》3步驟增添儀式感；啟動儀式由築夢舞集以「靚靚春桐舞紛飛」行動環境舞劇演出，山歌王賴清元則以優美的山歌組曲，為活動帶來濃濃的山歌風情。

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楊文科說，今年的桐花祭以以「客家寮」作為發想設計串連整體活動，主場地設置各式「寮」的體驗，包括「祈福寮」、「茶寮」、「咖啡寮」、「花寮」、「粄寮」、「洗衫寮」、「童玩寮」、「食寮」等，以客家好客的款待及「巡寮」體驗，讓民眾漫步桐花步道體驗在地人文、在地接待及客家藝文等活動。

客委會副主委邱星崴說，桐花以前是經濟作物，現在變成美感作物，客委會從2002年開始舉辦桐花祭活動，今年補助新竹縣160萬辦理活動，歡迎大家到新竹縣遶桐花。他也提到，客委會設置桐花景點開花監測，提供智慧花況預測，今年也首次舉辦「全台人氣油桐樹票選」，並推出「全民報桐花」線上活動，邀請大家捕捉即時花況。

文化局長朱淑敏說，除今日的主場活動外，5月3日到4日則以迎花、尋花、花聚及花果4大主題，規劃了新竹遶桐花-「來巨埔寮打鬥敘」茶香文學行旅，可參與豐富的藝文活動外，並以特色在地體驗帶領民眾，探索在地人文與桐花交織出桐花祭典。

文化局說，縣府串連新埔鎮、湖口鄉、北埔鄉、芎林鄉及寶山鄉等鄉鎮規劃一系列在地人文、藝術、觀光及產業的桐花小旅行，推出「新埔文學茶桐花行旅」、「桐顏湖口桐花祭」、「桐遊北埔古蹟導覽活動」、「芎林桐花小旅行」及「寶山桐花小旅行」等桐花秘境小旅行，即日起至5月4日邀請大家桐遊新竹縣客庄小鎮遊程，體驗新竹縣在地人文桐花小旅行。活動詳情可上新竹縣政府及文化局網站查詢。

山歌王賴清元以優美的山歌組曲，為活動帶來濃濃的山歌風情。（記者廖雪茹攝）

新竹縣長楊文科（右3）歡迎全國民眾一起到新竹縣漫步《巨埔寮》桐聚道。（記者廖雪茹攝）

新竹縣桐花祭今年以「客家寮」作為發想設計串連整體活動，今天在新埔鎮巨埔農場正式啟動。（記者廖雪茹攝）

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