新竹市椪柑市集護城河畔登場 吃甜點、賞音樂、體驗手作

新竹市椪柑市集在護城河畔登場，民眾排隊搶購甜點。（記者蔡彰盛攝）

2025/04/26 16:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕麵包與甜點愛好者期待已久的「椪柑市集」今天在新竹護城河畔熱鬧登場，超過40家人氣烘焙品牌與美食餐車齊聚一堂，搭配音樂演出、親子手作體驗與消費集點，讓市民在悠閒週末邊品嚐美食、邊漫步舊城街景，度過愜意週末。

「椪柑市集」首日吸引超過千人，不少店家商品排隊熱銷、完售，預估市集首日可銷售近1萬份麵包甜點。市府期望藉由活動帶動舊城區商圈及周邊場域發展，活絡人潮與商機，讓護城河畔成為市民休憩與交流的理想場所。未來也將持續推動更多創意行銷活動，串聯在地美食、歷史場域與特色商圈，深化城市魅力，吸引更多人走進新竹、認識新竹。

請繼續往下閱讀...

新竹市工商發展投資策進會指出，今年市集不僅有新竹在地品牌熱情參與，更邀請基隆市工商發展投資策進會共同參與，攜手推動城市行銷與地方創生。另有多家外縣市特色名店共襄盛舉，包括新北市超人氣排隊名店「頭家嬤」煙燻BBQ美式餐車，來自台中、榮獲今年度台中市十大伴手禮首獎的「秋菓草莓大福」，桃園在地知名的「安德尼斯麵包烘焙坊」準備多款幸福可口的經典麵包，讓民眾一站就能品嚐到各種夢幻烘焙，現場瀰漫濃郁甜點與麵包香氣。參加的民眾開心地表示，椪柑市集根本是烘焙甜點的許願池，彷彿來到美食天堂！

工策會說，除了美食，還有豐富的週末節目，包含創作才女163braces、實力派歌手邱振哲與療癒女聲楊淨宇等音樂人的演出，讓甜點與旋律在河畔交織。親子烘焙體驗則讓大小朋友一起動手，製作屬於自己的甜點，增添現場互動與樂趣。不只好吃好玩，市府也推出集點活動，凡現場消費可累積點數，兌換限量周邊或參加韓式拍貼體驗；關注粉專、填寫問卷，還能獲得限量紀念明信片及貼紙，讓療癒週末留下更多美好回憶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法