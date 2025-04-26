澎湖馬公市東衛里集會所活動中心落成啟用 打造全齡共享新地標

馬公東衛集會所由各界貴賓進行剪綵揭牌儀式。（馬公市公所提供）

2025/04/26 17:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市東衛里集會所活動中心今（26）日舉行落成啟用典禮，在各界貴賓與里民共同見證下揭牌啟用，象徵社區發展再添新動能。嶄新的活動中心未來將作為休閒交流、文化推廣及公共事務的重要據點，進一步強化社區凝聚力與提升生活品質。

因應原有活動中心設施老舊且人口逐年增加，馬公市公所自民國2020年啟動新建規劃，積極爭取總經費2500萬元，其中包含內政部補助400萬元、澎湖縣政府補助1800萬元，以及市公所自籌300萬元。歷經658日曆天施工，順利完工啟用，展現各單位協力推動地方建設的成果。

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新建活動中心為單層樓建築，面積逾425平方公尺，設有辦公室、廚房及無障礙設施，整體空間寬敞明亮，規劃以實用與多功能為主軸，除作為社區活動與災防收容場地外，亦能推動長者共餐據點及多元交流活動，為里民提供更完善的公共服務空間。

典禮流程由市長黃健忠、代表會主席歐銀花與正副議長陳毓仁、藍凱元及澎湖縣政府秘書長楊書舜等人，共同進行揭牌與啟鑰儀式，隨後由嵵裡國小醒獅隊帶來喜氣洋洋的祈福表演，為新場館增添熱鬧氛圍，並由馬公市立幼兒園東衛分班的小朋友獻上精彩表演，象徵社區活力與未來希望。現場並分送炸棗與麻糬，增添節慶喜氣。

新建東衛集會所贈鑰儀式，提供里民舒適集會場所。（馬公市公所提供）

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