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    汛期前民雄金興村社區自主防災 今總動員清溝

    嘉義縣民雄鄉金興村今天總動員清溝，在汛期前防患未然。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣民雄鄉金興村今天總動員清溝，在汛期前防患未然。（記者王善嬿攝）

    2025/04/26 15:14

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣政府今天在民雄鄉金興村舉辦「全民清溝總動員」活動，響應社區自主防災理念，今天村民總動員，一起清理排水溝渠，防患未然。

    嘉義縣長翁章梁、立委陳冠廷與多名縣議員到場參加，肯定社區自主防災精神，並慰勞村民清溝辛勞。

    縣府表示，金興村持續爭取資源提升社區環境安全與整潔，村長何建明除定期號召村民清掃滯洪池、周邊排水溝，還攜手企業在滯洪池旁種落羽松，美化環境空間，此外，以透地雷達檢測堤防安全，將舊抽水站活化為「水之記憶文化館」，用實際行動落實社區永續經營。

    翁章梁表示，汛期即至，嘉縣各地開始進行清溝，確保強降雨發生時，排水溝、滯洪池能迅速排水，避免淹水，他也提醒各鄉鎮市公所，近期應檢查村里排水環境，由公部門、社區合作，一同降低淹水機率。

    翁章梁說，每次參加金興村清溝活動，都能看見村民的熱情與積極，且在村長帶領下，村內環境整理得很好。

    何建明說，感謝縣長支持，此次全民清溝總動員凝聚大家力量，未來會持續舉辦，一起打造村內更好的生活環境。

    民雄鄉金興村曾受淹水之苦，村民定期巡視清理排水溝渠，防患未然。（記者王善嬿攝）

    民雄鄉金興村曾受淹水之苦，村民定期巡視清理排水溝渠，防患未然。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣長翁章梁肯定金興村民自主防災精神。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣長翁章梁肯定金興村民自主防災精神。（記者王善嬿攝）

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