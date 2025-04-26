高雄中小學科展頒獎 創意無限讓麻糬進化、青蕉變珍珠

陽明國中學生李祥華、潘沛容、黃棕宥及老師蔡瑞琴、林宏周指導的作品「享受美食不『蕉綠』~讓剩食變勝食的綠蕉珍珠抗性研究」，獲生活與應用科學科（二）第1名。（記者許麗娟攝）

2025/04/26 15:08

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市第65屆中小學科學展覽會，今（26日）在國立科學工藝博物館舉行頒獎典禮，今年共計近400件來自高中職、國中與國小的科學作品參賽，最終將選出36件優秀作品，代表高雄市角逐7月在新竹舉辦的全國科展殊榮；其中，陽明國小研究讓阿公也好吞嚥的「特製麻糬」，陽明國中則讓青蕉變身熱量降低的珍珠，分獲生活與應用科學科第1名。

第65屆科展由高雄市教育局主辦、民族國小承辦，4月25日至27日於科工館對外開放展出。參賽作品涵蓋多元，緊扣環保永續、科技趨勢及地震防災等議題，例如變遷皮老闆知道？、環保救地球-廚餘發電等，也有綠能四軸多旋翼無人機系統研究、慧眼「獨」具-AI甲蟲辨識小幫手之研究，亦或地動先知-自製地震預警系統、震撼來襲-自製地震平台與抗震技術之探討等，深入探討台灣常見的天然災害問題。

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其中，陽明國小學生黃祺霈、洪冠傑、林庭伃，在老師薛育青、鍾乙豪的指導的作品「麻糬進化論」，主要因為麻糬較難消化，可能引起脹氣，希望幫助阿公也能享用，研究出以嫩豆腐、全麥麵粉、纖維粉3類健康材料替代部分糯米粉，製作出更容易咀嚼、低升糖、低熱量且易消化的健康麻糬，獲生活與應用科學科第1名。

陽明國中學生李祥華、潘沛容、黃棕宥，老師蔡瑞琴、林宏周指導的作品「享受美食不『蕉綠』~讓剩食變勝食的綠蕉珍珠抗性研究」，則是利用台灣豐收季節過剩未成熟的綠蕉，研發以綠蕉粉製作珍珠粉圓，使其保留傳統珍珠的Q彈口感，同時提升抗性澱粉含量，既能解決過剩農產，也能製作可延緩血糖吸收的國民美食「珍珠」，在國中組生活與應用科學科第1名。

本屆科展成績，國小團體第1名鼓山區中山國小，第2名苓雅區四維國小、三民區愛國國小，第3名苓雅區高師大附中（小學部）、三民區博愛國小、三民區陽明國小；國中組第1名陽明國中，第2名五福國中、龍華國中，第3名七賢國中、三民國中、中正高中國中部；高中職組第1名高雄中學，第2名高雄女中、高雄高工，第3名中山大附中、中正高工、高師大附中。

高雄市教育局長吳立森表示，科學是探索世界的鑰匙，競賽是展現才華的舞台，鼓勵學子勇於挑戰、激發創意，也邀請民眾親子共遊，一同到科工館見證高雄市學子們豐富的創意與科學精神。

陽明國小學生黃祺霈、洪冠傑、林庭伃及老師薛育青、鍾乙豪的指導的作品「麻糬進化論」，獲生活與應用科學科（二）第1名。（記者許麗娟攝）

高雄市第65屆中小學科學展覽會今舉行頒獎典禮，參賽的400件科學作品，將有36件將代表高雄市角逐7月在新竹舉辦的全國科展。（記者許麗娟攝）

高雄市第65屆科展即日起至27日在科工館展出。（記者許麗娟攝）

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