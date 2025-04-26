澎湖春季大淨灘 風雨中生信心實踐守護美麗海洋

澎湖春季大淨灘，號召八百壯士風雨無阻熱血拾廢。（記者劉禹慶攝）

2025/04/26 15:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府環境保護局今（26）日於湖西鄉龍門濱海園區（龍門後灣沙灘）舉辦「春季大型淨灘」活動，現場將近800位民眾一起實踐守護美麗海洋！

經歷冬季東北季風肆虐及潮流影響，澎湖美麗海岸線被破壞滿目瘡痍。由於海洋廢棄物污染長期困擾著澎湖的海岸環境，從日常生活中的寶特瓶、吸管等塑膠製品，到漁業使用的保麗龍、廢棄漁繩、浮球等，不僅破壞自然生態，也損害了觀光旅遊形象。

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澎湖縣長陳光復表示，面對澎湖海洋廢棄物的問題，大家必須及時採取行動，以防止垃圾再次落入大海，擴散影響到其他海域，從而引發更大的污染循環；同時，也呼籲民眾持續關注海洋保育議題，以實際淨灘行動，讓澎湖的碧海藍天得以永續綻放。今年度特別以「行動有你，地球有力！」作為主題，期盼透過淨灘行動喚起全民對海洋資源的重視，從過去到現在，大自然所蘊藏的寶庫，提供人類源源不絕的支持與力量，我們更應以「行動力」回應，用心守護這片孕育生命的海洋與土地。

共有20個單位一起挽起袖子清除海廢垃圾，清除垃圾量計有5195公斤（資源垃圾1965公斤、非資源垃圾3230公斤）。

現場號召800人熱血淨灘，齊心守護海洋家園、為地球盡一份心力，縣長陳光復到場支持，與大小朋友一同捲起袖子、拿起夾子，合力清理海灘上的各種垃圾，以實際行動落實環保理念，展現守護海洋的決心與行動力。

議員吳政杰、許育愷、蔡清續辦公室主任蔡清謀、環保局長蔡淇賢、湖西鄉長陳振中、湖西鄉民代表會代表李麗美、台電尖山發電廠長李鳳春等人均親臨現場，與民眾、志工及團體一同投入行動，攜手守護世界最美麗的海灣「澎湖」。

風雨生信心！民眾撿拾海廢維護潔淨家園。（記者劉禹慶攝）

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