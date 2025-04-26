台南總舖師四季辦桌 春季饗宴德元埤席開百桌

小小總舖師體驗。（記者楊金城攝）

2025/04/26 15:00

〔記者楊金城／台南報導〕台南首辦「台南總舖師四季辦桌-春季場」，今天（26日）在柳營德元埤荷蘭村登場，席開100桌，1桌要價1萬元，台南市長黃偉哲到場與賓客揭曉春季饗宴菜單，辦桌很熱鬧。

黃偉哲表示，總舖師所準備的每一道佳餚皆融合逾25年的辦桌經驗與創意巧思，無論視覺還是味覺，都為賓客帶來滿滿驚喜與感動。春季場辦桌一開放報名就秒殺，希望夏季場能增加桌數回應民眾的期待，讓民眾品嘗最澎湃的台南美味，感受深厚的台南辦桌文化底蘊。

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台南市觀旅局首次舉辦「台南總舖師四季辦桌」，局長林國華說，四季辦桌將在春、夏、秋、冬季選在旅遊景點，以當季當地食材料理，推廣台南有人情味、美味的辦桌文化，帶動美食觀光，7月夏季饗宴籌辦中。

四季辦桌春季場由洪廚宴席洪俊男與田園庄宴席陳志安2名總舖師聯手操刀，以獨特無菜單料理形式，融合四季當令食材與在地風土特色，展現辦桌文化的多元面貌，今天賓客到場，菜單才揭開答案。

春季辦桌運用來自台南當令食材如後壁區稻米、柳營區鮮奶與紫茄、六甲區筍殼魚、將軍區蘆筍與紅蘿蔔、七股區白蝦及指定食材台灣鯛，搭配龍蝦、鮑魚、紅蟳等高檔海味，精心打造「台日海味大集合」、「捲捲龍蝦月光盒」、「台南真正刈有春」等10道兼具創意與美味的佳餚。

除了辦桌，德元埤荷蘭村特活綠小舖特別規劃小小總舖師來辦桌遊戲，讓親子認識辦桌文化，也特別開放獨木舟體驗，欣賞德元埤靜謐美麗的景致。

台南總舖師四季辦桌-春季場有10道佳餚。（記者楊金城攝）

台南總舖師四季辦桌-春季場有10道佳餚。（記者楊金城攝）

台南總舖師四季辦桌-春季場，社區表演。（者楊金城攝）（記者楊金城攝）

台南總舖師四季辦桌-春季場有10道佳餚。（記者楊金城攝）

台南總舖師四季辦桌-春季場」，今天（26日）由台南市長黃偉哲（中）、觀旅局局長林國華（前右1）、柳營區長顏文穗（前左1）和賓客揭曉春季饗宴菜單。（記者楊金城攝）

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