人助自助 麥寮31歲認知障礙者翻轉生命

31歲小陳（左）是一名輕度認知障礙者在虎尾就業中心協助媒合到駕訓班工作，從洗車、清潔工做起，不到5個月考取駕駛教練證，協助教練指導學員。（記者黃淑莉攝）

2025/04/26 14:47

〔記者黃淑莉／雲林報導〕31歲小陳（化名）是一名輕度認知障礙者，前幾年為照顧罹癌母親辭去工作，母親過世後生活陷入困境，向虎尾就業中心麥寮服務台求助，在中心協助下成功媒合到地方一家駕訓班工作，不怕苦、肯學肯做，從洗車、清潔工，不到5個月考取駕駛教練證，現成為教練助手指導學員。

虎尾就業中心說，小陳走進麥寮就業服務台求助時，看起來很沒精神、沮喪，服裝儀容邋遢，就服員親切詢問得知，小陳父母離異多年，他與母親相依為命，高職沒畢業就去做臨工，母親罹癌後辭去工作照顧，去年母親過世，只剩他一人無家可歸，也找不到工作。

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小陳向就服員說，他想找一份工作有收入可以租屋、養活自己，得知他的狀況，虎尾就業中心啟動協助特定對象及弱勢者求職面試服務計畫，由就服員陪他採購服裝、改造他的儀容，進一步啟動「僱用獎助措施」順利媒合他到麥寮東信汽車駕訓班上班。

就業中心主任廖家偉指出，去年7月剛入職小陳負責清潔、洗車工作，工作認真、不怕苦、努力學，老闆不僅提供穩定工作，還免費提供宿舍，在雇主王歷勤鼓勵及指導下，去年12月他考取駕駛教練，今年開始實際輔佐教練指導學生，飛快的成長讓同事刮目相看。

廖家偉指出，「協助特定對象及弱勢者求職面試整備服務計畫」補助服裝儀容整備服務，可以買衣服、鞋襪，剪髮等，每次最高300元，每月1200元，每年最高3600元；今年3月起，虎尾就業中心也進一步推動「物資交流－面試整備服裝服務」，在中心內設立面試服裝展示間，無論是否符合特定身份，只要有求職需求都可前來免費領取合適的服裝，更多訊息可洽詢虎尾就業中心05-6330422或加入虎尾就業中心FB。。

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