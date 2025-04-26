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    一手帶大4子女8兒孫 彰縣101歲人瑞黃蔡哖當選模範母親

    彰化縣表揚模範母親，提前歡慶母親節。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣表揚模範母親，提前歡慶母親節。（記者劉曉欣攝）

    2025/04/26 14:58

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣溪州鄉101歲人瑞黃蔡哖因為生活艱困，三餐最常吃的就是地瓜籤，他不只把4個子女撫養長大，還帶大了8個孫子，一生為兒孫付出，獲頒為今年模範母親。

    今年獲得表揚的模範母親，還有竹塘鄉96歲邱陳刷，其夫婿在823戰役過世，邱陳刷擦乾眼淚，獨自扛下5個小孩的照顧責任，出身二林望族的她，從來沒有回到娘家去求援，靠著自己的努力，讓小孩長大成人。

    彰化縣政府今天在花壇鄉全國麗園大飯店表揚全縣38位模範母親，縣長王惠美表示，今天表揚的模範母親，來自各鄉市公所與社團的推薦，母親是家庭的支柱，母親為家庭的付出與用心，都令人感動。像是模範母親陳寶蘭在家庭中無私奉獻，3名兒女都赴美深造並取得相關學位。

    王惠美說，獲得表揚的劉玉華模範母親，長大後才發現自己罹患了遺傳性視網膜色素變性症（俗稱夜盲症），這完全不妨礙她的母愛，反而克服種種障礙，更加用心照顧好孩子，這樣無私的母愛都是社會的典範。

    彰化縣38位模範母親分別為：林呂阿幼、陳寶蘭、吳劉阿味、洪惠美、楊桂、陳謝金選、陳寶鳳、羅黃瓊慧、柯桂英、鄭清文、林奎富、黃陳阿吻、黃真正、陳阿暖、謝淑鳳、游楊滿、黃張珠、張楊珠、邱陳絹、顧美玉、劉愛卿、洪彩鳳、紀金雀、詹黃秋花、黃葉麗、許鄭對、楊麗兒、蕭陳乃、劉緞、黃蔡哖、許玉蕊、邱陳刷、邱美招、劉玉華、王靜惠、陳盈霓、林秀喜、邱麗娟。

    彰化縣溪州鄉101歲人瑞黃蔡，獲頒模範母親。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣溪州鄉101歲人瑞黃蔡，獲頒模範母親。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣竹塘鄉96歲邱陳刷（圖中），其夫婿在823戰役過世，獨自扛下5個小孩的照顧責任。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣竹塘鄉96歲邱陳刷（圖中），其夫婿在823戰役過世，獨自扛下5個小孩的照顧責任。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣模範母親陳寶蘭（圖右三）為家庭無私奉獻，3名兒女都赴美深造並取得相關學位。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣模範母親陳寶蘭（圖右三）為家庭無私奉獻，3名兒女都赴美深造並取得相關學位。（記者劉曉欣攝）

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