馬公港旅客服務中心啟用 打造舒適友善旅運空間

馬公港旅客服務中心，邀請各界嘉賓剪裁啟用。（記者劉禹慶攝）

2025/04/26 14:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖藍色公路主要交通要衢馬公港，新建旅客服務中心今（26）日啟用，澎湖縣長陳光復與議長陳毓仁、交通部長陳世凱、航港局長葉協隆、台灣港務股份有限公司董事長李賢義、觀光署長周永暉、行政院南部服務中心副執行長陳慧玲等人共同剪綵，象徵澎湖海運服務邁向新里程碑。陳光復感謝優化旅客服務，盼中央、地方持續合作，完善澎湖海運基礎建設，促進觀光與經濟發展。

陳世凱表示，交通是澎湖重要的生命線，交通部這幾年對於澎湖的港埠、觀光、道路設施投資近60億元，與澎湖縣政府齊心打造安全、便利、智慧、韌性的交通環境，輸運更多旅客，讓澎湖越來越好。並鼓勵大家多搭船來澎湖，欣賞國際級的悠美景緻。

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李賢義表示，馬公港是國際郵輪與連結台灣本島國內線客輪的重要門戶，澎湖觀光發展日益蓬勃，馬公布袋航線旅運量增長，尖峰時段通關旅客多達4000餘人，原旅客服務中心空間量能不足，2024年進行優化工程，增加約140坪旅運服務空間，並重新規劃動線，將購票、通關等流程整合於同一平面，導入智慧化服務，大幅提升服務效率與旅客體驗。

目前港務公司已完成澎湖輪新建營運、1號碼頭延建，靠泊能量大幅提高至15萬噸級的大型郵輪，讓澎湖的「藍色公路」網絡更加完善，海上交通運輸效能全面提升。仍未來將興建馬公1號碼頭旅客服務中心、馬公8號碼頭候船室、金龍頭園區開發及龍門尖山旅客服務中心等，使澎湖有更完善的旅運設施。

交通部長陳世凱（中）領軍，率同航港局長葉協隆、台灣港務股份有限公司董事長李賢義、觀光署長周永暉等人，參加馬公港新建旅客中心啟用典禮。（記者劉禹慶攝）

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