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    統測設計群專業科目考「未來概念車」 全中教：考驗資訊科技融入畫面能力

    統測設計群專業科目考出未來概念車，考題生活化。圖為全中教教師群以ChatGPT製成。（全中教提供）

    統測設計群專業科目考出未來概念車，考題生活化。圖為全中教教師群以ChatGPT製成。（全中教提供）

    2025/04/26 14:39

    〔記者楊綿傑／台北報導〕統測首日設計群專業科目（二）以「未來概念車」及「充電樁」為試題主題，技專校院入學測驗中心指出，除檢測考生對基本設計、繪畫基礎圖和基礎圖學製圖的基本理解，亦能考驗對日常事務的關注和對當代主流議題的想像。全中教教師群認為，考題生活化，難易度適中，具鑑別度，考生需在平時生活中多留意設計資訊的廣泛吸收。

    技專校院入學測驗中心提到，第一、二題結合現實生活情境，並將近年能源與未來科技議題入題，著重學習技能表現外，更可檢測考生對日常周遭的關注、以及對所學專業的綜合實作能力。而以「未來概念車」及「充電樁」貫穿第一、第二兩實作題目之設計，更能展現整卷試題之連貫性。

    技專校院入學測驗中心指出，第一題要求考生須在同一張圖面構成中，表達白天與夜晚、都會與林野等不同對比情境，並需兼顧展現未來概念車馳騁之速度感，藉此考驗並鑑別出考生的設計構圖與空間層次表現能力。第二題以「充電樁」為試題，除製圖的基本理解及實作技能，亦能考驗考生對日常事務的關注和對當代主流議題的想像思考。

    第二題以尺寸標註呈現考題物件三視圖，要求考生據此繪製等斜圖，貼近業界實務，檢測識圖與製圖知能。三視圖還原立體圖，測試對 3D 空間概念的理解。書寫工程字等基礎製圖技能，引導學生對於圖學基本技法之重視。考生須能綜合應用對其製圖步驟和幾何圖法的知能和繪製熟練度，才能正確繪製考題物件的部件尺寸，及等斜圖和等線體方形字字法。

    全中教教師分析，未來概念車題目考驗考生將資訊科技的想像力融入於畫面的能力，結合理性與感性於海報設計中，在構圖中需注意分割融合的能力，以表現出車子速度感的線條處理方式及白天與夜晚差異化的色彩。對於題目未來車的屬性，考生需在平時生活中多留意設計資訊的廣泛吸收。建議可將構圖與文字設計分開評分，讓考生較好掌握設計重點。

    而第二大題基礎圖學實習的命題以充電樁外觀模型為主題，試題生活化、難度中間偏易。近年來首次以「等斜圖」繪製充電樁，題意敘述清楚、尺寸標示明確易繪製，學生需要理解「等斜圖」畫法與「等角圖」不同，值得肯定。

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