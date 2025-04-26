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    高雄中小學科展 高師大附中校長歐志昌帶隊得獎25屆獲表揚

    高師大附中校長歐志昌（左）帶生參與科展逾25屆獲獎，今日獲高雄市教育局長吳立森（右）表揚為累積滿25屆優良指導教師。（記者許麗娟攝）

    高師大附中校長歐志昌（左）帶生參與科展逾25屆獲獎，今日獲高雄市教育局長吳立森（右）表揚為累積滿25屆優良指導教師。（記者許麗娟攝）

    2025/04/26 14:12

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市第65屆中小學科學展覽會今（26）日在國立科學工藝博物館舉行頒獎典禮，同時表揚科展優良指導教師，今年共有25位教師獲表揚，但其中帶生得獎逾25屆的僅高師大附中校長歐志昌1人，他鼓勵學生「科展是訓練思考的過程，更是考試學不到的經驗」。

    歐志昌表示，自己從畢業後從事教職就一直在帶學生參與科展，也很高興至今已有25屆所指導的學生參賽獲獎，他主要指導數學科部分，也希望學生透過科展，理解「數學沒有這麼難，是有樂趣的」，而且一直陪著學生從找題目到討論，每次看科展都會從學生的身上發現驚喜。

    歐志昌說，記憶最深刻的是約第16、17屆時，指導的國小學生作品是研究桌遊，學生光是6張桌遊卡就玩了1年，期間也曾放棄過，但在放棄1、2個月後，某天突然突破痛苦期而豁然開朗，最後這個桌遊作品也獲得全國賽的第1名。

    歐志昌鼓勵學生，科展不是考試，而是訓練自己思考的過程，參與科展可以學到考試學不到的經驗，更重要的是這些思考訓練的經歷可以用一輩子。

    高師大附中校長歐志昌（左2）獲表揚為累積滿25屆優良指導教師，學生開心上台為他慶祝。（記者許麗娟攝）

    高師大附中校長歐志昌（左2）獲表揚為累積滿25屆優良指導教師，學生開心上台為他慶祝。（記者許麗娟攝）

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