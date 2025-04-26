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    四技二專統測首日 全教會：虛擬直播主（VTuber）等入考題

    四技二專統測今（26）日登場，全國教師會114統測評論教師群分析，外語群英語類專業二考題，考出虛擬直播主（VTuber）、物聯網及AI預警系統等，與去年相比較難，預估分數可能下降。（全教會提供）

    四技二專統測今（26）日登場，全國教師會114統測評論教師群分析，外語群英語類專業二考題，考出虛擬直播主（VTuber）、物聯網及AI預警系統等，與去年相比較難，預估分數可能下降。（全教會提供）

    2025/04/26 14:36

    〔記者林曉雲／台北報導〕四技二專統測今（26）日登場，全國教師會114統測評論教師群分析，外語群英語類專業二考題，考出虛擬直播主（VTuber）、物聯網及AI預警系統等，鏈結國際永續發展目標跨域、實戰、職場導向，與去年相比較難，預估分數可能下降。

    新北市三重商工老師陳涵瑋表示，時事題考出虛擬直播主（VTuber）現象，反映近年全球數位娛樂、直播與虛擬偶像文化興起的時事議題，並提醒適度互動與避免沉迷的重要性；創新題考出防災教育結合新興科技（如物聯網、AI預警系統）預防踩踏事故，以科技應用作為主軸，展現英文閱讀測驗中少見的科技防災跨界創新主題。

    在跨科目單元題組則提到翻譯專案管理職能介紹，結合了語言專業（翻譯領域）、管理知識（專案管理）、與資訊科技（電腦輔助翻譯工具CATtools）3個領域的跨科整合，考驗學生跨科知識與應用理解能力；以及SDGs永續發展目標主題，提到為共享社區（cohousing）介紹，透過綠色生活、社區自治、經濟共融等議題，提升學生對公民責任、環保意識與社會參與的理解，兼具生活素養與國際公民素養教育意涵。

    至於素養實作導向試題部分，寫作主題為「博物館參觀統計圖」，提到「請依據2019-2023年四類博物館參觀人數的統計圖，分析趨勢並選擇一種你最想參觀的館別，說明理由。」陳涵瑋表示，考生必須能讀懂數據圖表（多模態閱讀技能）、整合資訊並表達個人意見（素養應用），並結合文化素養。此屬於屬於素養導向＋實作型應用題，非常貼近未來國際溝通、簡報報告等實務場景。

    此外，台中高工老師葉又銓則分析電機與電子群電機類專業二考題，難易度適中，各章節題目平均分配，可篩出中上學生程度，與去年相比，預估分數可能相似或稍微降低，實務導向試題提到進風機逆轉改為風機正轉 ，說明實務性兩條線對調即可。

    新北市私立復興商工老師林行健表示，設計群專業二考題在設計繪畫較無創意，學生難以發揮3年所學的思維呈現，設計圖法成績批閱配分，還是不願意在試題說明清楚，與去年相比，預估分數試題一上升、試題二下降3至5分，創新題提到等斜圖，為歷屆試題從未考過題目。

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