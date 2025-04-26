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    結合台南鳳梨好筍季 新化農會辦走入田間的「職人系旅行」

    新化區農會結合鳳梨好筍季，舉辦「職人系旅行」活動，迴響熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    新化區農會結合鳳梨好筍季，舉辦「職人系旅行」活動，迴響熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    2025/04/26 13:56

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府年度首場跨區域的旗艦型產業文化活動「鳳梨好筍季」，今天在關廟開幕，緊鄰的新化則配合舉辦「職人系旅行」農遊體驗，帶領民眾走入田間，深度感受地方特色與風情。

    職人系旅行由新化區農會承辦，以「鳳梨的慢時光」為主題，訴求「台南好七淘」，希望透過活動體驗，行銷地方特色產業，限量推出，一開放報名，隨即「秒殺」額滿，顯見受歡迎的程度。

    一行人先在新化老街區的武德殿集合後，就開拔至田間，體驗鳳梨的收成，接著拜訪獲選百大青農的養蜂女力康眉香，並參觀工作場域，實地了解花蜜的採集狀況。

    現場有蜂蜜的品嚐、蜂箱的挑擔等，讓遊客們逐一參與，體驗康眉香在產業傳承的辛苦，了解巾幗不讓鬚眉背後的努力故事。

    中午，則安排鳳梨竹筍的風味餐，並了解優質蔬果的栽培管理，接著進行手作課程，體驗農村美學的樂趣。

    另外，台南市政府客家事務委員會結合社區觀光，今天舉辦第2場次的「楠西再生、關懷小旅行」活動，在地震之後，協助地方文化的永續發展，以及產業振興。

    今天走訪當地客庄聚落，透過深度導覽與體驗，帶領大家探索特、認識家鄉物色

    ，小旅行也納入文化、環境等教育，以及永續理念等內涵，為推動「楠西再生」發揮影響力。

    台南知名的老爺行旅，今天也全程參訪，了解新化的人文內涵與食材特色，有利於未來規劃從產地到餐桌的精緻遊程，協助推廣觀光。

    新化區農會結合鳳梨好筍季，舉辦「職人系旅行」活動，迴響熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    新化區農會結合鳳梨好筍季，舉辦「職人系旅行」活動，迴響熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    新化區農會結合鳳梨好筍季，舉辦「職人系旅行」活動，迴響熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    新化區農會結合鳳梨好筍季，舉辦「職人系旅行」活動，迴響熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    新化區農會結合鳳梨好筍季，舉辦「職人系旅行」活動，迴響熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    新化區農會結合鳳梨好筍季，舉辦「職人系旅行」活動，迴響熱烈。（記者吳俊鋒攝）

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