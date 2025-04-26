清大校慶環校路跑 校長高為元再度蟬聯「清華跑最快校長」頭銜

清大114年校慶環校路跑今天開跑，3300多名跑者齊跑，不畏風雨完賽。（清大提供）

2025/04/26 13:55

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學114年校慶環校路跑今天風雨無阻鳴槍開跑，5公里的路程，吸引3300多名跑者跑向校內最高處-光明頂。而已獲續任通過的清大校長高為元今年再度蟬聯「清華跑最快校長」頭銜。

清大資深教職員提到，每年的環校路跑活動一定不會下雨，原本擔心降雨的跑者，今天果然都感受到清大環校路跑威力，在開跑前雨就停了。約有3300多名清華師生、職員、校友及民在運科系學生葉家儒、李姵萱充滿活力的組曲帶動跳下，做好熱身後鳴槍起跑。

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今年的路線全程約5公里，挑戰度最高的就是從相思湖前往校園制高點—光明頂前的陡坡。而今年以26分30秒成績蟬聯「清華跑最快校長」的校長高為元也提到，今年參賽者的年齡分布從2歲到88歲都有，每人5公里，加起來的腳程可以繞台灣11圈，「代表只要清華人團結，就沒有什麼是我們做不到的。」

其中清大課外組職員陳明德參加15次的環校路跑，而今年是清大第17次舉辦，陳明德哥也分享，早年要攻上光明頂，跑的可還是泥巴路呢。如今已相對很好跑了。

不少學生首次參加環校路跑，都說能和大家一起堅持到最後很開心，以前只知道學校很大，很多地方沒去過，藉由環校路跑，可發現校園可愛的角落，也重新認識校園之美，收穫不少。

清大114年校慶環校路跑今天開跑，有3300多名跑者齊跑，校長高為元也帶領教職員一起熱身起跑，也蟬聯清華跑最快校長頭銜。（清大提供）

清大114年校慶環校路跑今天開跑，有3300多名跑者齊跑。（清大提供）

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