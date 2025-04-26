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    新北技能競賽飄香開賽 254烘焙咖啡好手角逐80萬獎金

    新北市長侯友宜（左）對於現場展示的「關公造型藝術麵包」讚嘆不已。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（左）對於現場展示的「關公造型藝術麵包」讚嘆不已。（記者羅國嘉攝）

    2025/04/26 13:37

    〔記者羅國嘉／新北報導〕由新北市勞工局主辦的「2025新北市技能競賽」今（26）日在三重綜合體育館登場，吸引全國254位烘焙與咖啡拉花好手共襄盛舉，角逐高達80萬元總獎金。市長侯友宜也出席為選手加油，並與孩童一同參與杯子蛋糕裝飾體驗，小朋友大喊「市長伯伯我愛你」，現場氣氛溫馨熱烈。

    侯友宜致詞表示，「人生最重要是一技在手，透過用心與創意可以改變人生道路。」他肯定每位選手的努力與專業，也感謝36所學校師生及國際評審團的參與，使賽事更具國際水準。隨後，侯更親自參觀選手作品，對首次納入賽事的「藝術麵包」作品讚嘆不已，特別停留欣賞一件以「關公」為主題的作品，栩栩如生令人驚艷。

    曾獲奶油蛋糕組冠軍的陳奕辰，今年以創意十足的「冬令進補」作品重返賽場，將藥膳湯元素融入甜點設計，結合真實食材與精緻奶油工藝，獲得觀眾高度關注與讚賞。他表示，這件作品構思多年，盼以創新視角呈現台灣飲食文化。

    勞工局說明，此屆競賽項目包含「翻糖蛋糕」、「奶油蛋糕裝飾」、「咖啡拉花」，並引入具國際水準的「藝術麵包」項目，為比賽注入嶄新挑戰。現場除競賽活動外，還設有免費咖啡拉花體驗、杯子蛋糕裝飾教學、手沖咖啡交流區及打卡好禮等互動活動。

    新北市勞工局主辦的「2025新北市技能競賽」現場選手創意十足，把蛋糕做的精緻。（記者羅國嘉攝）

    新北市勞工局主辦的「2025新北市技能競賽」現場選手創意十足，把蛋糕做的精緻。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜出席「2025新北市技能競賽」大合照。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜出席「2025新北市技能競賽」大合照。（記者羅國嘉攝）

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