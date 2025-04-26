竹市關東國小前道路紅色標線塗油漆害騎士犁田 工務處廠商惹禍交通處揹鍋

新竹市關東國小校門口的路面紅色標線遭塗油漆覆蓋，結果是工務處廠商惹禍讓交通處揹鍋，居民抱怨：原本好看的路面如今易打滑又醜陋，不懂工程單位為何這樣做？（讀者提供）

2025/04/26 13:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員劉彥伶接獲民眾投訴陳情指，位在關東國小前的馬路原本有提醒車輛減速及注意行人的紅色大面積標線，但近期不知為何被覆蓋一層黑色油漆，因油漆無防滑係數，導致天雨路滑，有騎士摔倒，結果又見廠商將黑色油漆抹除，原被覆蓋的紅色標線變醜陋的紅黑標線，整個校門前的道路奇醜無比，感嘆竹市道路怎變得如此醜又亂？

劉彥伶說，因該處標線遭亂塗及覆蓋油漆就位在服務處前方，附近商家已提到晚上有騎士打滑跌倒，且不只1位，讓人直呼竟有如此誇張及荒謬的施工做法，更質疑廠商難道不清楚油漆防滑係數低，易造成路面打滑嗎？已要求工務處及交通處相關單位應趕緊重鋪柏油，避免影響車輛及行人通行。

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經記者查證，原來是進行關東國小通學步道工程的工務處廠商，因校門口的紅色道路標線未符合交通部的規範，原應使用磨平機器刨除紅色標線，結果廠商擅自用油漆覆蓋，沒想到竟造成路面打滑，交通處發現紅色標線被覆蓋一層油漆，才緊急請交通處標線開口合約廠商將油漆抹除，提高路面防滑係數，才會出現紅一處、黑一塊的路面狀況，後續交通處會與工務處協調，先緊急重鋪柏油，維護路面車輛通行安全。

市府交通處表示，因配合關東國小通學步道工程改善，市府一併檢視周邊標誌標線合理性，該處紅色大面積提醒標線非交通部發佈的「道路標誌標線號誌設施規則」設施規則內容之標線，為避免爭議故請工程廠商取消提醒，廠商復以油漆覆蓋該處。

因接獲通報通學步道工程廠商採用油漆覆蓋有打滑疑慮後，當日即先行派工磨除，會再與工務處協調，研議用柏油刨鋪或其他方式改善。

新竹市關東國小校門口的路面紅色標線遭塗油漆覆蓋，結果是工務處廠商惹禍讓交通處揹鍋，居民抱怨：原本好看的路面如今易打滑又醜陋，不懂工程單位為何這樣做？圖為先前紅色標線提醒車輛減速的情形。（讀者提供）

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