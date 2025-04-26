環盟特展記錄反核大事記 彭啓明：核三公投不會一面倒

台灣環境保護聯盟舉辦「台灣永續環境特展」，回顧37年來努力推動各項環境議題，系統性呈現台灣環境運動的重要歷史脈絡與實踐。（記者吳柏軒攝）

2025/04/26 13:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕草根環境運動要角之一的台灣環境保護聯盟今（26日）舉辦特展，回顧37年來努力，包含最重要的反核運動，好不容易今年即將實現非核家園，立法院又要讓老舊核電廠死灰復燃，環境部長彭啓明與會受訪也指出，核能需社會溝通與共識，若真執行重啟核三公投，也不會一面倒，重點仍須遵照民主。

環盟今舉辦「台灣永續環境特展」，會長謝志誠表示，隨時代發展，當前重要的課題是氣候變遷與能源轉型，而今426是車諾比核子事故39週年，也是台灣用核電1萬6943天，感謝至今平安，盼透過特展呼籲社會各界記取車諾比教訓，環盟堅決反對核電廠延役修法，反對核三重啟公投。

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環境部長彭啓明今也受邀參與環盟特展，他表示，年輕時曾研究核擴散議題，研究中國在福建、廣東一排核電廠影響，快的話1天就到台灣，而今立法院正擬修法重啟核三廠，環境部基於保護環境，有責任關注，未預設立場；彭會後受訪則說，核能一定有人贊成有人反對，但須社會溝通與共識，核三公投即便在立院通過了，真的投票也可能不會呈現一面倒情況。

環盟創會會長施信民回顧，台灣環保從民間反公害自力救濟開始，經眾人奮鬥，如今台灣已成注重環境自理；前立委陳曼麗稱，台灣這麼小有三座核電廠，若發生核災、四處都海無處逃，並提擁核人士稱全世界都有核電廠，但其實至今僅31國有，並我國即將走入非核家園。

台灣綠黨創黨共同召集人高成炎也回憶，如今全台大罷免，但1994年就推動罷免擁核立委，遭國民黨用3次院會提高罷免門檻，否則當年的洪秀柱、韓國瑜早就被罷免掉，另環團反核四，也反蘇澳火力發電廠，也開始思考綠色，自己後續也推動地熱，但至今仍未發電。

環境部長彭啓明參加「台灣永續環境特展」，感謝環保前輩的努力，也談到核能議題需社會溝通與共識。（記者吳柏軒攝）

台灣環境保護聯盟創會會長施信民。（記者吳柏軒攝）

台灣綠黨創黨共同召集人高成炎。（記者吳柏軒攝）

台灣環境保護聯盟舉辦「台灣永續環境特展」，回顧當年最重要的反核電議題，擺出當年設計上街頭抗議的裝置藝術。（記者吳柏軒攝）

台灣環境保護聯盟舉辦「台灣永續環境特展」，呈現當年為了反對立法院通過核四預算，展開「反核四飢餓24」的絕食抗議。（記者吳柏軒攝）

台灣環境保護聯盟舉辦「台灣永續環境特展」，回顧37年來的抗爭與努力。（記者吳柏軒攝）

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