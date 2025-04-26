新北春季淨灘三芝登場 數百人冒雨齊力清除海廢590公斤

此次淨灘現場颳風下雨，依舊無法澆熄大家守護地球的熱情，穿著雨衣穿梭在沙灘上清理大大小小的海廢垃圾。（記者羅國嘉攝）

2025/04/26 13:15

〔記者羅國嘉／新北報導〕每年4月至6月為「新北環境季」，新北市環保局今（26）日於三芝牛車寮海灘舉辦「春季聯合淨灘」活動，號召各界攜手守護海岸環境，共有12個單位、數百位民眾冒著風雨參與，總計清除490公斤垃圾、100公斤資源回收物。

市府環保局副局長陳美玲表示，今年以「i學習」、「i探索」、「i遊玩」三大主題推出逾百場永續活動，鼓勵市民從生活中實踐環保行動。淨灘是一項簡單卻富有意義的環保行動，不論是民眾自發，或透過企業、社區團體認養海岸、自主淨灘，都能為環境帶來正向改變。

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除海灘淨化外，今也同步於林口後坑溪、樹林鹿角溪等地展開淨溪行動，共有16支水環境守護隊加入，撿拾寶特瓶與塑膠垃圾等漂流物，從源頭減少海廢入海風險。

陳美玲指出，為鼓勵全民參與，新北打造「淨灘合作社」制度，在沿海9個行政區設有50間合作據點，提供少人數團體或民眾借用工具及清潔袋，讓「想淨就淨」變得簡單便利，擴大民眾參與淨灘的動能。

陳美玲表示，根據去年貢寮和美、林口頂寮海岸廢棄物組成調查結果顯示，以塑膠瓶蓋、飲料瓶等生活遊憩類垃圾為大宗，呼籲民眾落實「不塑生活」，多支持不塑市場、友善店家，並自備環保袋、餐具與杯具。

陳美玲說，新北擁有145公里海岸線，橫跨9個行政區，擁有獨特自然與文化景觀。環保局也鼓勵民眾規劃綠色旅程，結合生態體驗與環保行動。更多淨灘資訊與「新北環境季」系列活動，請至新北市環保局官網或官方活動網站（https://ntpciep-2025esr.com/index.php）查詢。

此次淨灘現場颳風下雨，依舊無法澆熄大家守護地球的熱情，穿著雨衣穿梭在沙灘上清理大大小小的海廢垃圾。（記者羅國嘉攝）

新北市環保局於三芝牛車寮海灘舉辦「春季聯合淨灘」活動，號召各界攜手守護海岸環境，共有12個單位、數百位民眾冒著風雨參與。（記者羅國嘉攝）

此次淨灘經過大小朋友們共同努力，共計清除垃圾490公斤、資源回收物100公斤。（記者羅國嘉攝）

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