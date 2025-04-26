南投璉紅盃幼兒足球賽64隊爭鋒 萌力大爆發

南投縣璉紅盃幼兒足球賽26日舉行，小小足球員場上大展球技。（南投縣政府提供）

2025/04/26 13:02

〔記者張協昇／南投報導〕為讓足球運動往下扎根，南投縣政府今（26日）在縣立體育場舉辦「璉紅盃5人制幼兒足球錦標賽」，共有64隊參賽，小小足球員場上大展球技，個個展現爭取好成績的拼勁，競爭相當激烈，但也萌態百出，讓緊張的比賽增添歡樂氣息，過程精彩有趣。

今年璉紅盃5人制幼兒足球錦標賽邁入第6屆，共有來自縣內36所公私立幼兒園、64支隊伍，約700名隊職員參與，上午由副縣長王瑞德主持開幕儀式，縣議員兼任縣體育會足球委員會主委簡峻庭、縣議員林儒暘及簡千翔、南投市長張嘉哲、南投市民代表江秀春都到場為小選手加油打氣。

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南投縣政府教育處表示，活動採4隊為1組的分組比賽方式，除頒發冠軍與優勝盃外，璉紅企業贊助每位小選手一面印有姓名的客製化獎牌，縣府則頒發優勝獎狀，讓這份榮耀成為多數孩子人生中難忘的第一座獎項。 此外，大會也選出5位表現優異的小選手，頒發「最佳球員獎」、「最有潛力獎」、「最佳勇氣獎」、「金手套獎」及「金靴獎」，為孩子們帶來莫大鼓舞，激發自信心，並成為他們未來成長路上的肯定與動力。

中華民國足球協會副理事長暨南投縣璉紅台體足球培育發展中心技術總監趙榮瑞教授指出，足球扎根應從幼兒園階段開始，透過遊戲化教學引發孩子興趣。美國研究顯示，幼兒規律運動有助於學習力與腦力發展，因此本賽事設立初衷之一，即在鼓勵孩子多親近戶外、避免過度依賴3C產品，開發無限潛能。

南投縣璉紅盃幼兒足球賽，小選手比賽過程萌態百出。（南投縣政府提供）

南投璉紅盃幼兒足球賽，小選手可獲得印有姓名的客製化獎牌。（南投縣政府提供）

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