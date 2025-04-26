統測首科專業科目缺考逾5％ 下午共同科國英6.6萬人應考

114統測今天登場。（記者楊綿傑攝）

2025/04/26 13:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年度四技二專統一入學測驗今首日首科考專業科目（二），共涵蓋電機電子、設計、商管外語等9個群類1.7萬多名考生，考試秩序大致良好，下午將考共同科目國文及英文，技專校院入學測驗中心提醒，為因應天候與交通變數，考生應提早出門。

統測今天上午10時20分正式登場，首節考試科目為專業科目（二），涵蓋電機與電子群電機類、設計群、家政群幼保類、外語群英語類，以及電機與電子群、家政群、商管外語群（一）、（三）、（四）等共9個群類。

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根據技專校院入學測驗中心資料，第一節考試共設32個分區試場，應考人數為1萬7282人，較上個學年度減少531人，減幅約0.03％。缺考人數為869人，缺考率為5.03％。截至目前為止，各考區秩序良好，未發現重大違規事件，整體考試過程平穩有序。

技專校院入學測驗中心指出，今日受東北季風影響及華南雲雨區東移，北部、東北部及東部天氣較涼；台灣北部、東北部及東部地區有短暫陣雨，提醒考生及陪考親友密切關注氣象資訊，並注意交通與人身安全。

下午場考試將於1時30分舉行，科目為共同科目「國文科」與「英文科」，技專校院入學測驗中心表示，鑑於考生總人數高達6萬6311人，為因應天候與交通可能帶來之變數，呼籲考生提早出門，預留充裕時間，以確保順利應試。

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