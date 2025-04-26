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    虎尾高鐵特定區新地標 雲林縣環保局新大樓斥資6.6億打造

    雲林縣環保局辦公大樓使用逾50年，耐震度不足且空間狹窄。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣環保局辦公大樓使用逾50年，耐震度不足且空間狹窄。（記者黃淑莉攝）

    2025/04/26 12:58

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣環保局辦公大樓屋齡超過50年，耐震能力不足，雲林縣府將斥資6.6元在虎尾高鐵特定區興建新大樓「雲林縣氣候變遷調適館」，環保局長張喬維表示，新大樓是以自然生態、永續環保、智慧管理等多面向設計，節能且雨污水零排放，預計2026年底完工。

    張喬維指出，環保局辦公大樓位在雲林路與民生路路口，1971年啟用至今，建築物老舊且經評估耐震能力堪慮，需補強，還有空間狹窄，各科室辦公空間擁擠，且有漏水、停車空間不足等問題，在縣府、議會支持下，分年編列6.6億元在虎尾高鐵特定區興建環保局新大樓。

    環保局行政科長陳韋汝表示，新大樓及周邊共占地近5公頃，其中環保大樓占1.1公頃，為地上6樓、地下1樓，周邊打造公園綠地做空氣品質淨化示範區。

    張喬維說，因應淨零碳排、極端氣候及AI智慧科技，新大樓以自然生態、永續環保、綠建築、智慧管理等多面向設計，並導入資源循環策略，採用永續建材、焚化再生材料製作植草磚等，周邊景點工程規畫雨污水回收系統再利用零排放。

    此外，節能方面，考量季節風向、日曬等因素，各樓層以南向為半開放式空間，各樓層以南向為半開放式空間，並透過垂直綠牆結合建築外框植栽灑水與雨水回收設計，降低能耗；屋頂預留太陽能設置空間，提高未來能源自給率，這些都是未來氣候變遷調適很重要元素。

    張喬維指出，環保大樓位在高鐵雲林站對面，距離約200公尺，新大樓內設置國際會議廳、小型會議室，可提供公民營機關團體租借，強化空間使用，新大樓興建工程已在3月初決標，將在4月底動工，工期600日曆天，預計明年底完工，未來將成為全國首座以「氣候調適」為主軸的縣級示範場域。

    雲林縣府分年編列6.6億元，將在虎尾高鐵特定區高鐵站對面興建環保大樓，整棟大樓設計以「氣候調適」為主軸，未來也將成為「雲林縣氣候變遷調適館」。圖為模擬圖。（雲林縣環保局提供）

    雲林縣府分年編列6.6億元，將在虎尾高鐵特定區高鐵站對面興建環保大樓，整棟大樓設計以「氣候調適」為主軸，未來也將成為「雲林縣氣候變遷調適館」。圖為模擬圖。（雲林縣環保局提供）

    雲林縣府分年編列6.6億元，將在虎尾高鐵特定區高鐵站對面興建環保大樓，整棟大樓設計以「氣候調適」為主軸，未來也將成為「雲林縣氣候變遷調適館」。圖為模擬圖。（雲林縣環保局提供）

    雲林縣府分年編列6.6億元，將在虎尾高鐵特定區高鐵站對面興建環保大樓，整棟大樓設計以「氣候調適」為主軸，未來也將成為「雲林縣氣候變遷調適館」。圖為模擬圖。（雲林縣環保局提供）

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