宜蘭敬好生活音樂節週日再一天 魏如昀等超強卡司開唱

宜蘭敬好生活音樂節週日活動還有一天，民眾可到場與歌手同歡。（宜蘭縣政府提供）

2025/04/26 13:05

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭「敬好生活音樂節」連3天接力開唱，吸引許多歌迷重返90搖滾年代，一同回味最經典的復古時尚音樂饗宴，週日活動是最後一天，將邀請知名歌手魏如昀等超強卡司獻唱，現場還有黑膠唱盤剃陶杯墊課程教學，可手作專屬音樂杯墊收藏。

宜蘭中興文創園區今年首度辦理大型音樂節活動，不僅有多組藝人及團體演出，現場還設置大型道具與互動裝置等拍照打卡點，引領大家穿越時光、重返90年代，活動完全免費入場，不限年齡、無須購票。

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週日活動舉辦時間為上午10點至下午6點，將安排4場街藝演出，下午4點半起則邀請歌手白安、魏如昀及理想混蛋依序登台開唱，一旁還設置青春留聲機，讓民眾可以站上小舞台高歌，滿足明星夢。

宜蘭縣政府文化局表示，敬好生活音樂節不只讓民眾有聽覺享受，還有手作小物驚喜，打造專屬復古紀念品，一起動手留下青春痕跡，週日將有3場黑膠唱盤剃陶杯墊手作課程，可打造專屬音樂杯墊帶回家，復古收藏感十足。

宜蘭縣文化局指出，由於這次音樂節主題為復古丹寧，民眾到場只要身上有一件「牛仔單品」，就能向主辦單位兌換限量螢光棒，包括牛仔外套、牛仔褲、裙、背心或牛仔拼布單品、牛仔帽、包及配件都可以，一起復刻90年代的牛仔風，讓青春閃耀起來。

民眾除可自行開車前往會場，也能搭乘621及紅2市區公車，自羅東轉運站上車後，在中興文創下車，附近除有免費路邊停車區，以及園區內的收費停車場外，文化局也協調宜蘭監理站提供免費停車服務，遊客能多加利用。

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