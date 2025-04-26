未演先轟動！縣城隍廟破天荒恭請逾300年「老神座」遶境

全台首邑縣城隍廟供奉城隍之神、山川之神、社之神、稷之神、風雲雷雨之神等5座原始神座。（記者王姝琇攝）

2025/04/26 12:54

〔記者王姝琇／台南報導〕府城隍巡城祭將於5月3日隆重登場，全台首邑縣城隍廟破天荒出動5座原始神座（稱「老木主」）參與遶境4大城門，且現已提前請出神龕吸引信眾搶照，未演先轟動！

縣城隍廟正殿神龕供奉城隍、山川、社、稷、風雲雷雨的5座原始神座，這些全屬自然神，因此並無所謂的像，古早時遂以木主書寫其號來進行傳統祭拜儀式，而這5座最早可溯源至300餘年前。

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縣城隍廟主委黃百榮表示，早年地方官有祈雨或止雨的需求，都會優先祭拜城隍，2021年台灣遇上百年大旱，加上武漢肺炎肆虐全球，經管委會博杯許可，於縣城隍爺聖誕前夕請出5座原始神，座登壇陞座供信徒參拜，隨即烏雲密佈天降甘霖，展現神威顯赫，疫情也逐漸趨緩，見證神蹟。

黃百榮說，今年適逢府城建城300年，也是民國後神座首次出廟巡城賜福；日前請出神龕整理，並首度嘗試為神座「刁轎」（固定於神轎之上），確保屆時移動的穩定與安全，信眾得知特地來拍照、記錄；後來實在太多人詢問，遂將5座原始神座安於廟內神案桌上，讓民眾可自行前來拍照。

主辦的台灣府城隍廟主委郭榮哲指出，遶境4大城門全程約12公里，共計13頂神轎，清一色都是城隍爺，初估人數將達4、5000人；當天將由市長黃偉哲恭迎威靈公登上隊伍首頂神轎，扶轎出發至大東門集合出發，依繞巡大南門、大西門以及大北門，象徵府城隍爺巡查四方、庇佑城內安泰。

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