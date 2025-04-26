父子都是獸醫！彰化市長林世賢首度與兒子公開同框

彰化市長林世賢首度與獸醫兒子林哲安（圖右）在公開場合「同框」，父子兩代都是獸醫，兒子來為寵物進行健檢。（記者劉曉欣攝）

2025/04/26 12:51

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市今天（26日）在「香山步道．東方公園」舉辦寵物嘉年華活動，彰化市長林世賢首度與獸醫兒子林哲安公開同框。林世賢表示，他與兒子都是獸醫，由於社會型態改變，動物醫師治療對象已從經濟動物，轉變為寵物動物。

林世賢指出，他有一對兒女，女兒是牙醫，兒子則跟著他走上獸醫之路，兒子從小在動物醫院長大，加上他帶兒女去野外賞鳥，在耳濡目染下，兒子在大學志願也選填獸醫，先後在員林市、彰化市的大型動物醫院工作。

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林世賢強調，雖然父子兩代都是獸醫並不多見，由於他參選縣議員踏入政壇，原本營業的動物醫院也辦理歇業，兒子去別的動物醫院上班，他認為「易子而教」是好事。由於兒女都非常低調，兩人從未為他站台助選過，這次兒子是因為寵物嘉年華活動來為寵物健檢，才同意在公開場合「同框」。

彰化市今天舉辦的寵物嘉年華，不只有寵物市集，還有安排寵物走秀、花式飛盤狗表演、寵物義剪，動物防疫所派員進行犬貓狂犬病疫苗注射，邀請亞洲大學教授祁偉廉演講，寵物健檢由彰化縣獸醫師公會鄭亦珊、慈愛動物醫院林哲安與亞洲大學黃久珍教授獸醫師等人負責為寵物進行健診。

彰化市公所舉辦寵物嘉年華活動，讓民眾與寵物互動。（記者劉曉欣攝）

彰化市公所舉辦寵物嘉年華活動，讓民眾與寵物互動。（記者劉曉欣攝）

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