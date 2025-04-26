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    最短命夜市！盛大開幕一天後即「宣布停業」 網友全傻眼

    宜蘭五結夜市日前盛大開幕，原本預計將試營運半年，沒想到開幕當天就被當地民眾強烈反彈，隔天協調會結束後就宣布停業。（左擷取自「宜蘭ㄚ欣的美食日誌」粉專，右擷取自Google，本報合成）

    宜蘭五結夜市日前盛大開幕，原本預計將試營運半年，沒想到開幕當天就被當地民眾強烈反彈，隔天協調會結束後就宣布停業。（左擷取自「宜蘭ㄚ欣的美食日誌」粉專，右擷取自Google，本報合成）

    2025/04/26 13:09

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭五結夜市日前盛大開幕，原本預計將試營運半年，沒想到開幕當天就被當地民眾強烈反彈，隔天協調會結束後就宣布停業，也成為最短命夜市。有網友傻眼，表示本來還預計下週前往體驗，沒想到會變這樣。

    綜合媒體報導，五結夜市22日盛大開幕，湧入大量人潮，各攤位前都大排長龍，十分熱鬧。沒想到，有附近民眾抗議沒被告知具體時間，還有人抱怨動線沒規劃好、停車位規劃不足以及環境吵雜、垃圾髒亂等問題。最後，業者與居民及鄉公所開協調會後，決定暫時停業，尋找更合適的地方。

    美食部落客「宜蘭ㄚ欣的美食日誌」PO出夜市公告，並表示原本夜市預計試營運半年，但突然宣布下週起就暫時停止營業。她也直呼這是「史上最短命的夜市」，提醒大家不要白跑一趟。

    對此，網友也紛紛表示：「一日限定」、「好險第一天就去了，雖然沒有什麼好買的」、「太短命了吧」、「去完一次 就沒了 傻眼」、「其實是快閃夜市啦」、「本來下週要去的」、「真的沒規劃好，那天很多攤販沒地方擺，因為已經備料，只好自己到別的地方擺攤加減賣，辛苦攤販了！」

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