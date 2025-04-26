為屏東3D旅遊嘉年華暖身 10超輕航機高樹直航恆春機場

多架超輕航機今天從位屏東縣北區的高樹鄉起飛，翱翔天空直航恆春機場。（圖由屏東縣政府提供）

2025/04/26 12:44

〔記者羅欣貞／屏東報導〕10架超輕航機今天（26日）從屏東縣高樹鄉皆豪飛行場起飛，直接航向恆春機場，為今年（2025年）屏東3D旅遊嘉年華暖身，嘉年華首發活動將於6月6至8日連續3天在恆春機場登場，將有「超級眼鏡蛇攻擊直升機」展示，定可大飽軍事迷眼福。

今年屏東3D旅遊嘉年華系列活動將從6月6日起至10月19日舉行，除限時限量的恆春超輕航機體驗外，每年人氣爆棚的Real Pingtung輕旅行將在今年9、10月舉辦，限量4梯次，屏東縣府歡迎喜歡屏東旅遊的遊客把握難得的超值方案。

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屏東縣府表示，6月6至8日連續3天的首發活動，將在恆春機場擴大舉行，現場有刺激的超輕航機空中體驗、無人機足球爭霸賽外，今年特別結合國防部展示「超級眼鏡蛇攻擊直升機」，絕對可讓軍事迷們大飽眼福，並配合全民國防教育宣導，保證活動豐富多元、精彩可期。

交通旅遊處表示，首發團限定版遊程及超輕航機同乘體驗將於5月1日起開放線上報名，首發團限量30名，只要6990元即可一次體驗屏東獨有的陸海空特色旅遊，並搭乘超輕航機欣賞恆春半島之美。

針對只熱愛超輕航機的鄉親，屏東縣府今年一樣推出超輕航機同乘名額，限量30名，只要2500元，歡迎熱愛超輕航機體驗的遊客，千萬不要錯過這一年一度、全台唯一能在民航機場搭乘超輕航機的盛會。

交旅處說，3D旅遊嘉年華系列活動邁入第4年，已成為空中運動每年必定朝聖的行程之一，今年於9月啟程，帶領遊客上山下海，限時限量專屬4梯次的3天2夜Real Pingtung輕旅行，可盡情飽覽屏東山海的3D立體之美。

屏東3D旅遊嘉年華《屏東超遊感》活動詳情內容請查詢「屏東go好玩-屏東縣政府交通旅遊處」、「屏東超遊感」粉絲專頁及活動網站（https://pt3dreal.rezio.shop/zh-TW）查詢或下載「屏東GO好玩」APP，即可快速掌握最新的活動訊息及許多在地景點、美食小吃、住宿等旅遊資訊。

從屏東縣高樹鄉起飛的超輕航機準備進入恆春機場。（圖由屏東縣政府提供）

搭乘超輕航機可從最美的角度看恆春。（圖由屏東縣政府提供）

超輕航機實現追逐藍天的夢想。（圖由屏東縣政府提供）

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