樹倒比種的還多？北市推5年計畫巡迴修剪全市樹木

2024年10月康芮颱風吹倒的樹因為量太大，目前還有枝幹堆置在廢棄物處理場，等待破碎後焚化。（王欣儀辦公室提供）

2025/04/26 12:38

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市議員王欣儀指出，北市府近3年花3000多萬種4298棵樹，但送焚化廠的倒樹估算接近1萬棵，種樹速度追不上倒樹速度。王認為，修樹工作長期不確實到位，就是導致大量樹木傾倒的原因。公園處表示，已推動5年修剪計劃，預計每年修剪1.6萬株樹木，減少樹木倒伏。

去年10月康芮颱風襲台，台北市有超過700件樹木倒塌災情，王欣儀調閱資料發現，近3年北市府工務局公園處、水利處、大地處所轄管颱風倒塌樹木約3336棵，估算約重量5千公噸，但同期實際送進環保局焚化廠的倒樹重量卻高達1萬6004公噸，前後差了超過1萬公噸，質疑是許多倒樹根本沒通報？還是數字被隱匿？

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王欣儀指出，各單位對於颱風倒樹的統計方式缺乏一致標準，紀錄混亂、難以追蹤，以水利處為例，近10年僅針對2015年蘇迪勒與2024年康芮兩場颱風留下倒樹資料，其餘年份則未統計。

王欣儀表示，這些倒掉的樹木當初都是編列預算、花錢種下的公共資產，卻沒有明確的後續紀錄與管理，她批評市府連基本的「種了多少、倒了多少、需補植多少」等問題都沒有清楚掌握，該如何管理？

王欣儀指出，近3年公園處花了3000多萬元種下4298棵樹，但送焚化的倒樹估算接近1萬棵，而修樹工作長期不確實到位，正是導致颱風期間大量樹木傾倒的真正原兇。她要求工務局與公園處針對今年增加的1.2億元修樹預算，提出具體的風險盤點與優先修剪區域。

公園處長藍舒凢回應，目前已推動「台北市行道樹5年期修剪計畫」，針對樹冠較濃密的樹木進行計劃型修剪，以避免颱風來襲時容易倒伏，預計每年修剪1.6萬株、5年修剪8萬株，並由工班人員同步配合日常作業，5年可完成巡迴修剪全市樹木，今年要修剪的路段及數量都已確認，會依照計劃執行，達成修剪目標。

台北市議員王欣儀（右）指出，台北市修樹工作長期不確實到位，是導致大量樹木傾倒的原因。（圖取自台北市議會網站）

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