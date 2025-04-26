台灣虎航首次高雄徵選客艙組員 近千帥哥美女搶30個空姐空少名額

每位前來甄試的求職者顏值都相當高。（記者李惠洲攝）

2025/04/26 12:29

〔記者李惠洲／高雄報導〕台灣虎航現營運多條高雄出發的國際航線，自3月底宣布以高雄為基地，首次進行客艙組員招募並開放履歷投遞，短短兩週內便吸引近2000名求職者報名，經初步書面資料篩選後，近1000名求職者符合資格可參與初試，今（26）日在高雄進行首次甄試面試，到考率將近9成，現場來了許多帥哥、美女，爭取30個名額，錄取率不到3%，相當競爭。

台灣虎航營運長賴俊廸今日特別到場視察本次的高雄客艙組員招募情況並表示，考生們於初試徵選中，皆需經過脫鞋摸高，以團體面試的方式檢視求職者的特質，並要求朗讀一段英語短文及英翻中測驗，以初步了解考生們的中英文能力、沈穩度及口條清晰度。並藉由團體面試了解考生的抗壓性、臨場反應及展現自我的方式。複試預計於下5月3日進行，錄取之客艙組員，將於今（2025）年下半年報到。

為了因應高雄航線擴展，台灣虎航首次在南部高雄進行大規模徵才，現場將近1000名年輕帥哥、美女前來初選面試。（記者李惠洲攝）

考生顏值都相當高。（記者李惠洲攝）

考生們團體面試，檢視其特質並要朗讀一段英語短文及英翻中測驗。（記者李惠洲攝）

前來面試的考生們於初試徵選中，皆需脫鞋摸高。（記者李惠洲攝）

為了因應高雄航線擴展，台灣虎航首次在南部高雄進行大規模徵才，現場將近1000名年輕帥哥、美女前來初選面試。（記者李惠洲攝）

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