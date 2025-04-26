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    首頁　>　生活

    想離婚卻不捨婆家人 他直言：真當親人會鼓勵離婚

    有網友發文，表示自己發現丈夫外遇後有了離婚的打算，但她放不下婆家的人。（情境照）

    有網友發文，表示自己發現丈夫外遇後有了離婚的打算，但她放不下婆家的人。（情境照）

    2025/04/26 13:11

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕離婚後通常都不會跟另一半的家人有所聯繫。日前有網友發文表示，自己發現丈夫外遇後有了離婚的打算，但最讓她放不下這段婚姻的是婆家的人，原PO提到，由於自己沒有娘家，因此結婚後婆家就成了唯一的避風港，現在離婚就怕會失去依靠，同時婆家的人也希望原PO留下來，這令她十分苦惱。

    有網友在臉書社團爆料公社發文提到，丈夫外遇已經好幾個月沒有回家，就連過年也只是吃年夜飯當天出現幾個小時，然後又直接離開，而自己早已對他沒了感情，便想與丈夫離婚。可婆家的人對自己很好，原PO補充，因為沒有娘家，所以視婆家為唯一的避風港，將自己當作女兒的公婆以及凡事都會力挺自己的小姑都令她難以割捨，而孩子也是與婆家相處融洽，自己放不下這一切去離婚。

    貼文一出引發網友熱議，有網友安慰「離婚後婆家一樣可往來吧」、「是可以跟婆家人保持好關係，也歡迎他們去看孫子，但拒絕和那男人一切的關係」、「離啊！他們還是家人」，但也有網友認為「如果連斷捨離都不會，那就繼續默默的接受吧」、「他們只是在為自己的兒子綁住你，你還以為人家真的對你好喔」，直言如果真的把原PO當親人，就會鼓勵離婚尋求自己的幸福。

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