台南鳳梨好筍季創意吃法最吸睛 黃偉哲力推：買鳳梨、拜關公

市長黃偉哲與各界貴賓聯手為台南鳳梨好筍季揭幕，全力推廣地方特色產業。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/26 12:00

〔記者吳俊鋒／台南報導〕2025「台南鳳梨好筍季」今天在主場關廟區揭開序幕，除了鳳梨鮮果之外，也展示一系列創意吃法也很吸睛，鳳梨的摩摩喳喳、糖葫蘆、饅頭、吐司....等，美味行銷特色產業，現場還有表演節目與闖關遊戲，成功炒熱氣氛，人潮湧至；市長黃偉哲歡迎大家來遊玩，並到地方信仰中心山西宮上香，「買鳳梨、拜關公」。

今天的活動在山西宮前舉行，以「關廟南菠旺」為主題，結合「夏季郊遊」的年輕化印象，邀請各界前來品嚐NO.1的鳳梨與綠竹筍，黃偉哲帶領貴賓一起揭幕。

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立委王定宇、陳亭妃與議員郭鴻儀、鄭佳欣、吳禹寰、陳皇宇，以及台南農改場秘書黃惠琳、龍崎區長陳新澈等人都出席開幕典禮，攜手行銷地方產業。

黃偉哲各界貴賓一起手作結合關廟特色的「台版摩摩喳喳」，為活動開場，也頒獎表揚鳳梨評鑑比賽的優勝農民，籲請大家支持優質的在地水果。

黃偉哲表示，依農業局預估，今年台南鳳梨預估產量逾5萬公噸，約占全國14%，盛產期可至6月；鮮嫩的綠竹筍也進入採收，都值得推薦，正是「食當季、吃在地」的好時機。

關廟區長李賢村說，今年的活動，也在推廣當地特色農遊，邀請民眾帶著家人一起深入產區，來場夏季鳳梨輕旅行。

今天的活動現場，也規劃了趣味的闖關活動，並推出簡單好上手的鳳梨醃製與鳳梨置物盒手作，親子同樂，並持續舉辦品種猜競，以及竹筍剝皮等比賽，讓民眾了解農產特性、知識；舞台表演則邀請在地社區、社團共同演出。

農產展售攤位內容多樣，東勢社區發展協會充分結合地方特色，推出了鳳梨饅頭、竹筍碗粿，買氣熱絡；台南秋季辦桌總舖師之一的「金牌大廚」盧正治，則主打手作的古早味八寶丸，現做、現炸，香氣四溢，深受歡迎。

農業局長李芳林指出，市府帶隊參加2025東京國際食品展，吸引眾多國際買主洽談，累計成交金額估計達4.2億元，訂單超過6000公噸，買氣較以往更熱絡。

市府也與日本3大鮮果批發業者簽署合作備忘錄，取得超過500公噸的鳳梨訂單，較去年成長5倍，成果豐碩。

市府籌組團隊參與2025年新加坡國際食品展（FHA），並舉行鳳梨行銷記者會，現場展示一系列吃法，無論造型、口感或甜度上，都讓當地媒體、通路商感受到「台南甜」，成功爭取到訂單。

目前台南主力的鳳梨品種「金鑽」已於4月19日正式在新加坡逾10家的大型連鎖超市上架，成功拓展外銷通路。

關廟區農會總幹事陳愛妹強調，隨著氣溫逐漸升高，當地鳳梨已進入盛產，各界訂單湧入，為帶動價格，已於4月中、下旬展開收購，並以自有品牌「金佳蒂」全力運銷。

關廟果菜生產合作社業務經理曾建閔則說，今年受氣候的影響，綠竹筍產期有延緩，目前單日到貨量僅去年同期的一半，但品質都還不錯，未來若能有些降雨，收成就會增加，值得期待。

台南鳳梨好筍季開幕，現場展售農特產品，買氣熱絡。（記者吳俊鋒攝）

台南鳳梨好筍季開幕，現場展售農特產品，買氣熱絡。（記者吳俊鋒攝）

市長黃偉哲頒獎表揚鳳梨評鑑比賽冠軍得主唐翊，也全力行銷關廟特色產業。（記者吳俊鋒攝）

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