高雄鳳梨產季到 神農市集邀網紅以大樹鳳梨入菜教民眾製作創意料理

高雄「神農市集」今明2天下午登場，民眾逛市集充滿樂趣。（市府提供）

2025/04/26 12:14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鳳梨產季到，「神農市集」今明二天下午登場，農業局邀請高人氣旅遊美食網紅佳蓉帶來創意料理秀，教導民眾製作「大樹鳳梨風味焗烤三明治」，現場也集結當季農特產品，還有魔術秀與音樂表演，民眾逛市集充滿樂趣。

農業局今明2天於凹子底森林公園舉辦「神農市集」，聚焦推廣高雄春夏交替之際當季農特產品，現場集結多樣在地小農精選農產，從天然蜂蜜、季節蔬菜、有機水果，到風味獨特醃漬品、飲品等，呈現高雄豐饒農業面貌。

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其中熱門單元「神農百味料理秀」，農業局邀請擁有超過15萬粉絲，也上過客家電視台「一家之煮」料理節目的高人氣旅遊美食網紅佳蓉，不僅擁有專業主持能力，也曾參與過不同美食活動，具備豐富料理示範與舞台經驗，將以輕鬆有趣方式，帶領民眾認識在地好食材的創意吃法。

這次主題料理「大樹鳳梨風味焗烤三明治」，以大樹區當令香甜鳳梨為主角，搭配火腿與在地生菜時蔬，再融入起司與吐司焗烤後，酸甜交織、濃郁誘人，透過簡單的料理手法，凸顯大樹鳳梨的酸甜滋味，民眾在家也能輕鬆製作，呈現高雄獨特風味，從口感到食材搭配充滿巧思，展現高雄農產的多樣性與創意可能。

此外，神農市集也安排精彩魔術秀與音樂表演，為春日午後增添療癒氛圍，讓民眾逛市集充滿驚喜與樂趣。

農業局說，神農市集一直秉持著提升地方農業價值與消費者連結使命，不僅讓小農有機會直接面對消費者，也讓更多人看見高雄農業的用心與多樣性。農業局積極推廣在地食材，鼓勵創新運用農特產品，並透過市集活動深化農民與市民的連結。

農業局未來將繼續利用各種創新方式推動高雄農業，無論是推廣永續農業、加強品牌行銷，還是透過教育活動培養年輕一代對農業的關注與投入，皆為高雄農業注入新的生命力，不僅對當地小農支持，也是對綠色未來共同願景。

高雄「神農市集」今明下午登場，民眾逛市集充滿樂趣。（市府提供）

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