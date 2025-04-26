台南新營區專屬「童」樂會 小小奧林匹克幼兒健行登場

親子闖關遊戲歡樂。（新營公所提供）

2025/04/26 11:41

〔記者楊金城／台南報導〕2025台南新營「小小奧林匹克」今天（26日）在天鵝湖公園舉辦幼兒健行暨親子活動，吸引親子千人參加，活動熱鬧。

新營區長翁振祥表示，小小奧林匹克打造專屬新營區的「童」樂會，培養幼兒從小建立自主規律運動的習慣，培養親子互動，推動「健康、親子、觀光」。

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台南市民政局局長姜淋煌出席為參加民眾打氣，活動在民政局、體育局、警察局、環保局及營新醫院協辦下，推出幼兒健行、親子熱身律動、趣味闖關挑戰及宣導節能減碳、巡倒清刷等環保防疫觀念，鼓勵親子一同參與，以寓教於樂的方式培養運動習慣並增進家庭情感。

姜淋煌說，為落實市長黃偉哲的全齡共好、幸福城市的施政理念，活動主軸「幼兒健行」規劃在天鵝湖湖畔進行，讓親子在健行過程中欣賞湖面波光與周邊綠意盎然的景致，不僅是一場健康的體育活動，更展現新營區豐富的生態與人文特色，讓孩子在戶外環境中感受運動樂趣，同時了解在地的文史，藉此帶動區域觀光。

親子在健行後，參加趣味闖關遊戲，鼓勵家長與孩子協力完成任務，在互動中增進彼此情感與默契，不僅強化家庭關係，更能建立孩子的自信與成就感，會場充滿歡樂。

親子闖關遊戲歡樂。（新營公所提供）

新營「小小奧林匹克」今天（26日）在天鵝湖公園舉辦幼兒健行。（新營公所提供）

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