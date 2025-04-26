為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南新營區專屬「童」樂會 小小奧林匹克幼兒健行登場

    親子闖關遊戲歡樂。（新營公所提供）

    親子闖關遊戲歡樂。（新營公所提供）

    2025/04/26 11:41

    〔記者楊金城／台南報導〕2025台南新營「小小奧林匹克」今天（26日）在天鵝湖公園舉辦幼兒健行暨親子活動，吸引親子千人參加，活動熱鬧。

    新營區長翁振祥表示，小小奧林匹克打造專屬新營區的「童」樂會，培養幼兒從小建立自主規律運動的習慣，培養親子互動，推動「健康、親子、觀光」。

    台南市民政局局長姜淋煌出席為參加民眾打氣，活動在民政局、體育局、警察局、環保局及營新醫院協辦下，推出幼兒健行、親子熱身律動、趣味闖關挑戰及宣導節能減碳、巡倒清刷等環保防疫觀念，鼓勵親子一同參與，以寓教於樂的方式培養運動習慣並增進家庭情感。

    姜淋煌說，為落實市長黃偉哲的全齡共好、幸福城市的施政理念，活動主軸「幼兒健行」規劃在天鵝湖湖畔進行，讓親子在健行過程中欣賞湖面波光與周邊綠意盎然的景致，不僅是一場健康的體育活動，更展現新營區豐富的生態與人文特色，讓孩子在戶外環境中感受運動樂趣，同時了解在地的文史，藉此帶動區域觀光。

    親子在健行後，參加趣味闖關遊戲，鼓勵家長與孩子協力完成任務，在互動中增進彼此情感與默契，不僅強化家庭關係，更能建立孩子的自信與成就感，會場充滿歡樂。

    親子闖關遊戲歡樂。（新營公所提供）

    親子闖關遊戲歡樂。（新營公所提供）

    新營「小小奧林匹克」今天（26日）在天鵝湖公園舉辦幼兒健行。（新營公所提供）

    新營「小小奧林匹克」今天（26日）在天鵝湖公園舉辦幼兒健行。（新營公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播