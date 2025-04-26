長者搭火車怨爬樓梯好累 基隆百福車站電梯更新快完工了

基隆百福火車站電梯更新，工務處表示6月會完工。（記者盧賢秀攝）

2025/04/26 11:40

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆百福火車站電梯老舊經常故障，民眾受困電梯，市府在今年3月施工更新電梯，增設擋雨板，預計6月完工。但民眾卻反映電梯封閉月餘，老人家爬樓梯很累，工務處表示電梯井鋼構除鏽油漆及玻璃貼膜等已完成，電梯近日就會進場，6月前可如期完工。

百福車站1號出口電梯老舊，在2023年6月曾發生民眾受困卡梯，經地方爭取，市府去年編列追加預算汰換電梯並改善人行環境，今年3月10日施工至6月7日。

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施工期間民眾要改走人行陸橋，或橫越台五線從長安街出入口乘無障礙設施，但台五線大貨車多，年長者說，人行陸橋很高，電梯封閉1個多月，民眾要搭火車爬樓梯很吃力，頻頻向議員陳情。

市議員曾怡芳說，都會耐心向民眾解釋，電梯太熱就故障停擺才要更新，另外，也要加強防風防曬，連結火車站與電梯的人行天橋，時常受強風與雨水影響，造成陸橋積水，甚至影響電梯運作，因此在人行陸橋側邊加裝擋雨板，解決百福車站多來通勤族困擾。

市府工務處土木科長張佑竹說，百福車站電梯更新工程實際進度約41％，進度超前5％，部分電梯井鋼構除鏽油漆及玻璃貼膜已完成，目前進行空橋兩側鋁合金擴張網安裝，電梯近日會進場安裝，預計2週內安裝完成，經檢驗機構測試檢驗取得證明後就可開放使用，6月可如期完工。為確保新設備的長期穩定運作，每月定期維養，電梯保養廠商進行清潔與檢查，包括電盤及鋼纜設備，確保乘客安全。

基隆百福火車站電梯更新，陸橋也要設擋雨設施。（記者盧賢秀攝）

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