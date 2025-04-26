為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    長者搭火車怨爬樓梯好累 基隆百福車站電梯更新快完工了

    基隆百福火車站電梯更新，工務處表示6月會完工。（記者盧賢秀攝）

    基隆百福火車站電梯更新，工務處表示6月會完工。（記者盧賢秀攝）

    2025/04/26 11:40

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆百福火車站電梯老舊經常故障，民眾受困電梯，市府在今年3月施工更新電梯，增設擋雨板，預計6月完工。但民眾卻反映電梯封閉月餘，老人家爬樓梯很累，工務處表示電梯井鋼構除鏽油漆及玻璃貼膜等已完成，電梯近日就會進場，6月前可如期完工。

    百福車站1號出口電梯老舊，在2023年6月曾發生民眾受困卡梯，經地方爭取，市府去年編列追加預算汰換電梯並改善人行環境，今年3月10日施工至6月7日。

    施工期間民眾要改走人行陸橋，或橫越台五線從長安街出入口乘無障礙設施，但台五線大貨車多，年長者說，人行陸橋很高，電梯封閉1個多月，民眾要搭火車爬樓梯很吃力，頻頻向議員陳情。

    市議員曾怡芳說，都會耐心向民眾解釋，電梯太熱就故障停擺才要更新，另外，也要加強防風防曬，連結火車站與電梯的人行天橋，時常受強風與雨水影響，造成陸橋積水，甚至影響電梯運作，因此在人行陸橋側邊加裝擋雨板，解決百福車站多來通勤族困擾。

    市府工務處土木科長張佑竹說，百福車站電梯更新工程實際進度約41％，進度超前5％，部分電梯井鋼構除鏽油漆及玻璃貼膜已完成，目前進行空橋兩側鋁合金擴張網安裝，電梯近日會進場安裝，預計2週內安裝完成，經檢驗機構測試檢驗取得證明後就可開放使用，6月可如期完工。為確保新設備的長期穩定運作，每月定期維養，電梯保養廠商進行清潔與檢查，包括電盤及鋼纜設備，確保乘客安全。

    基隆百福火車站電梯更新，陸橋也要設擋雨設施。（記者盧賢秀攝）

    基隆百福火車站電梯更新，陸橋也要設擋雨設施。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播