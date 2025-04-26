善用科技化評量報告 教育部「課中學習扶助」1378名學生受惠

教育部推動「課中學習扶助」，教師依科技化評量報告，分析學生學習弱點，運用多元教學策略，提高學生學習動機。 （圖由教育部提供）

2025/04/26 11:25

〔記者林曉雲／台北報導〕為提高低成就學生的學習成效，教育部推動「課中學習扶助」，鼓勵學校妥善運用增置人力，在上課時間將有學習扶助需求的學生抽離上課，教師依科技化評量報告，分析學生學習弱點，運用多元教學策略，提高學生學習動機，聚焦學習核心能力，以提升基本學力，113學年共有34所國中小學參與，受輔學生1378人。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，教育部將持續推動課中學習扶助增置代理教師計畫，期望學校能結合課中增置代理教師計畫資源，安排適切的學習扶助課程，激發學生學習潛能，讓學生從學習中看見自己的進步，不放棄學習，提升學習成就及信心。

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台北市大理高中國中部的課中學習扶助班，學校說明，透過修正學習扶助教材納入段考題及課程之比例，並加強學生英語口說及聽力部分，使教師能更了解學生學習狀態，採單班兩組編班方式，扶助班透過領域會議，由任課師長確認原班教材簡化及減量，再搭配扶助課程，建立學生學習架構，鼓勵學生聚焦核心能力解析，讓個案學生在學習上完整被關注，以提升學習成效。

彰化縣立大城國中共有32名學生參與課中學習扶助，其中31人進步、進步率達97％，顯示學習扶助可有效提升學生的學習成效，課中透過分組學習、情境教學等方式，提升學生理解力與學習興趣，進度規劃也保留彈性，以利教師針對學生學習狀況適時調整，大多數學生的學習動機已逐步提升，對學習的投入度也較以往更積極。

雲林縣立石榴國中參與學習扶助計畫後，學生的學力顯著提升，成長測驗進步率達83％，學生學習態度逐步積極，能主動仿寫、自主解題並樂於學習，教師依測驗數據未通過之指標，教材選用學習扶助科技化平台，輔以均一平台與校內版本，課堂採彈性分組與小老師制度，強化共學能力，另運用Padlet教學，引導學生發現問題，透過討論與實作檢視學習成效，教師即時找出學習盲點，並獎勵正向行為，提升學習動力。

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