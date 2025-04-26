台灣虎航招空服員到考率近9成 還有其他多項職缺

台灣虎航。（記者吳亮儀攝）

2025/04/26 11:23

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣虎航自上月底宣布，以高雄為基地首次進行客艙組員招募並開放履歷投遞後，短短兩週內便吸引了近2000名求職者報名，期望吸引更多地方優秀人才加入。

台灣虎航今天（26日）表示，經初步書面資料篩選後，近1000名求職者符合資格，可參與初試甄選，今天到考率將近九成，複試預計於5月3日進行，錄取的客艙組員，將於今年下半年進行報到。

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台灣虎航營運長賴俊廸表示，台灣虎航現已營運多條高雄出發的國際航線，且南部地區的旅運需求暢旺，未來也將持續評估有潛力的航點；此外，台灣虎航有多個航點為桃園、高雄雙城執飛，相信也可吸引外籍旅客來台規劃行程時。

台灣虎航表示，為選出性格和台灣虎航品牌服務特質相呼應的客艙組員，考生們於初試徵選中，皆需經過脫鞋摸高後，以團體面試的方式檢視求職者的特質並要求朗讀一段英語短文及英翻中測驗，以初步了解考生們的中、英文之語言能力、沈穩度及口條清晰度，並藉由團體面試了解考生的抗壓性、臨場反應及展現自我的方式。

初試表現優異者，將有機會進入複試階段，屆時將著重於個人特質、團隊合作精神等評分指標。獲得錄取的客艙組員，將成為台灣虎航的客艙組員，並於今年下半年進行報到及受訓，待完成8週的地面及空中訓練課程後，即有機會穿上台灣虎航的制服。

台灣虎航表示，除了招募客艙組員外，另有其它多個內勤職缺，歡迎對航空產業有興趣的應試者，可至人力銀行（https://pse.is/7caalm）查看相關職務。

2025年邁入開航11週年的台灣虎航，目前航點遍布日本、韓國、澳門、泰國、越南等多個國家地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，並連續10年獲得《讀者文摘》信譽品牌最高榮譽白金獎項認證。

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