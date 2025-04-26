高教深耕兩期投入1820億元 黃昆輝：大學M型化和同質化

黃昆輝教授基金會今（26）日以「我國高教的整體卓越如何推進？」為題舉辦焦點座談，圖中由右至左為東吳大學及台北市立教育大學前校長劉源俊、基金會董事長黃昆輝、暨南大學校長武東星及台南大學前校長黃政傑。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/26 11:11

〔記者林曉雲／台北報導〕高教深耕兩期計畫10年共投入1820億元，近日行政院通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，再加碼200億元，強化高教人才培育。但黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝今（26）日表示，我國向來以競爭型計畫帶動高教發展，補助少數大學競爭世界一流大學，很可惜年復一年，看不到高教光景的到來，注重明星型高教卓越之政策，造成大學M型化和同質化，是該被檢討的時候。

黃昆輝教授教育基金會今舉辦「我國高教的整體卓越如何推進」焦點座談。黃昆輝表示，高教是教育的龍頭，世界先進國家均重視高教發展，我國也相當重視高教為國育才、發展知識，教育部提出各種提升高教的計畫，2017年頂大計畫、教卓計畫及典範計畫，2018年推動高教深耕計畫，第一期投入850億元，第二期投入970億元，兩期合計1820億元，該計畫是否成功，影響我國高教發展。

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計畫主持人國立台南大學前校長黃政傑說明，高教深耕計畫重視高教整體性、公平性、公共性及多元性，給予大學更多動能，尤其嘉惠地區型大學，各大學肯定深耕計畫的理念，對執行卻是愛恨交織，80％經費是競爭型，不利於大學自主創新，大學彼此間重競爭、很難合作，亦擔心經費在2027年結束後能否延續，計畫規模愈大、競爭愈大、綑綁愈緊，擴大兩極化，高教治理層級太低，缺乏高教發展藍圖。

黃傑傑提出9個建議，包括減少校際不良競爭，建立大學合作機制；將已有成效項目納入年度預算，縮小計畫規模；鬆綁學費政策等，首期全球型鏈結大學只有台清成交4校，但難道是這4校學生拿下奧運金牌？英國泰晤士報高教特刊大學排名，台大（第30名）等6校擠進前百，在亞洲表現還不錯，但或許要100年才能擠進全球最前端，而科大也搞排名應予檢視。

國立暨南國際大學校長武東星表示，在學雜費受限下，公私立大學受不同財務壓力，高教深耕計畫經費協助大學精進辦學品質、照顧經濟弱勢學生，保障學生在社會階層流動的機會，大學面對少子女化衝擊，也面對資源兩極化、M型化挑戰，呼籲引導各類型大學各展所長，達成良性循環。

台北市立大學前校長劉源俊表示，以台灣的資源和幅員，應選定2、3所大學給予較多補助，以利競爭進入國際二流大學，其餘大學只要維持三流發展特色，不要製造無謂競爭。

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