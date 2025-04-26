揭露石虎被吃動保人士轟「半路搶功」 江和樹這樣解釋

台中市議員江和樹在議會驚爆台中有狗肉黑市，甚至宣稱連石虎肉都賣。（江和樹提供）

2025/04/26 11:04

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爆料石虎盜賣讓查緝破局 江和樹遭網友洗版急否認搶功

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市議員江和樹25日在議會驚爆台中有狗肉黑市，甚至宣稱連石虎肉都賣，對此，新竹動保人士在臉書指控是一場以「英雄主義」包裝的災難背叛，讓全台布局超過7個月收網行動曝光，對此，江和樹今上午親上火線說明，指出大甲警分局不到6小時就捉到兇手，沒跟上（動保團體）節奏造成不便，深感抱歉，「初衷是揪出惡質業者捉到殺狗業者」

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江和樹在議會爆料不肖業者疑上網以「寵物補給品」等名義販售狗肉，連石虎都不放過還附一袋蔥調味，事後被新竹動保人士出面指控為了打造個人「熱心動保」政治形象，在明知查緝行動尚處於偵查不公開階段，仍擅自將協會提供的資料、影像對外公開，違法違規，導致全台查緝行動全面破局、數名嫌疑人潛逃。

江和樹上午表示，這是一個誤會，4月23日協會3人來找服務處，說台中有人在販賣狗肉跟石虎，協會提供影片照片「還拿了一塊肉」，馬上通報動保處要做筆錄，身為民意代表有家室，自己也怕業者可能找上門，做對的事不需害怕。

江和樹強調，台中市警局不到6小時就捉到兇手，正等待檢疫報告出來證明是狗肉，如果不是業者也無罪，事發「已經6個多月了，拖這麽久狗死多少（台語），怎麼不早一點捉起來」，如果不是爆料警方會那麼積極嗎？沒跟上（動保團體）節奏造成不便，深感抱歉，初衷是揪出惡質業者捉到殺狗業者。

江和樹親上火線說明，指出大甲警分局不到6小時就捉到兇手。（讀者提供）

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