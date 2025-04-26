士林官邸孤挺花展 勞動節、母親節假期迎賓

花藝師精心設計上、下層次呼應的水面鏡射意象。（台北市公園處提供）

2025/04/26 11:02

〔記者何玉華／台北報導〕台北市士林官邸新蘭亭自4月26日至5月18日推出「孤挺花展」，是51勞動節及母親節假期的賞花首選，台北市公園路燈工程管理處指出，共展出近20種不同品種的孤挺花，搭配豐富色彩的彩葉草11個品種，打造充滿層次與色彩的花園，免費開放參觀，每日上午8點30分至下午5點，週一不休館。

公園處處長藍舒凢表示，孤挺花又名朱頂紅，花姿挺拔、花瓣寬大艷麗，是春夏交替最具代表性的觀賞花卉之一，以高冷優雅的氣質、直挺的花梗和喇叭形花朵著稱，其花瓣有紅、白、粉、金、紫等多彩的花色，這次展覽選用紅、白、粉、雙色、嵌紋、重瓣等品系，從經典到罕見，展現不同品種的特色。

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她舉例，擁有粉金光暈花瓣的「太陽神」，花瓣是粉金色光暈，層疊細緻；網路上人氣王「紫蝶」，花色非一般正紅或橘紅，而是稀少特殊的紫、桃色；還有花瓣質地細緻具有珠光白色的「雪山」，完全盛開時，花瓣邊緣會如同荷葉邊般微捲。

公園處表示，展區中的14座花台以不同品種的孤挺花為主題，再搭配異材質花器與自然元素，整個展場巧妙的融入中式庭園設計，呈現上、下層次呼應的水面鏡射意象，懸掛於空中的樹枝與倒懸的孤挺花切花，透過條帶自然延伸的動態美感，象徵著生命無限延展，藉由孤挺花與多元植栽的交織，呈現豐富且具藝術感的視覺畫面。

園藝管理所主任吳旻靜補充，另一大欣賞亮點是豐富多樣的彩葉草；彩葉草原生於熱帶，耐熱又耐濕，葉形葉色從濃郁紅、墨綠、深紫到鮮黃、粉橘等色彩層層堆疊，是園藝佈展中最具畫龍點睛效果的植栽之一。共展出11個品種，其中有具備國際殊榮的台灣之光，如「桃樂絲」榮獲2024年台灣花卉品種推介會「盆花票選第一名」，葉緣滾邊猶如舞裙飄逸，是彩葉草中的人氣明星；「喜鳳凰」在日本新品花卉競賽盆花組中奪得「色彩創意特別獎」，葉片整體鮮紅、邊緣閃耀亮麗琥珀鑲邊，色彩層次分明，展現極高觀賞價值。

孤挺花展自4月26日起於士林官邸新蘭亭舉辦，搭捷運淡水信義線，在士林站從2號出口步行15分鐘即可抵達，開放時間為每日上午8點30分至下午5點，週一不休館，免費自由參觀。

盛開時花瓣邊緣會呈現微捲的「雪山」孤挺花。（台北市公園處提供）

擁有粉金光暈花瓣的「太陽神」孤挺花。（台北市公園處提供）

「紫蝶」孤挺花是網路上的人氣王。（台北市公園處提供）

各色孤挺花與多種彩葉草交織成一幅美麗風景。（台北市公園處提供）

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