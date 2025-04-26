福添福基金會訪馬公市公所 黃健忠感謝民間資源支持社福

財團法人嘉義市福添福社會福利慈善事業基金會執行長湯宏忠，拜會馬公市長黃健忠。（馬公市公所提供）

2025/04/26 10:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕財團法人嘉義市福添福社會福利慈善事業基金會由湯宏忠執行長率領21人訪問團，昨（25）日前往馬公市公所拜會市長黃健忠，就社會福利服務經驗及資源整合進行交流。黃健忠對基金會長年投入家庭暴力防治、急難救助及弱勢照護等領域表示肯定，並感謝基金會對馬公市社會福利工作的支持與協助。

黃健忠表示，馬公市政團隊2023年12月中旬偕同市民代表會成員跨海前往嘉義，拜訪福添福基金會、嘉邑行善團及福安王爺慈善會3大慈善機構，積極強化社會福利資源整合。包括馬公市民代表會主席歐銀花、市民代表黃旭輝、譚蘭芬、吳武宗及洪清騰伉儷，特別感謝嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會秘書長孫鵬程積極聯繫協調，促成馬公市公所與慈善機構建立良好互動關係。

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福添福基金會以家庭服務為核心，推動兒童、少年、婦女、老人及身心障礙者等多元社會福利方案，並設有急難救助機制，協助民眾因突發事故陷入生活困境時獲得即時援助。湯宏忠指出，基金會自成立以來，即致力於關懷弱勢、推動公益，深知偏遠地區資源有限，因此願意與地方政府攜手合作，透過專業服務和即時救助，讓更多需要協助的家庭感受到社會的溫暖與支持。

黃健忠表示，為強化在地社會安全網，對於經濟弱勢或突遭變故的個案，馬公市公所社會課亦適時協助向福添福基金會申請急難救助或社福資源補助，提供即時必要的協助，幫助個案家庭渡過難關，讓民間資源能有效補強公部門的服務網絡。

財團法人嘉義市福添福社會福利慈善事業基金會，挹注馬公市公所急難救助基金。（馬公市公所提供）

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