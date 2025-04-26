台東農改場招募農業技術團幫農 月入可逾5萬元

台東農業面臨缺工問題，台東農改場以輔導成立農業技術團模式培訓專業幫農，希望新血加入。（記者黃明堂攝）

2025/04/26 10:33

〔記者黃明堂／台東報導〕為因應農業缺工問題，農業部依區域農產業發展特性與實務需求，推動成立農業技術團，由調度單位招募並媒合農務人力。台東太麻里農業技術團於106年由台東區農業改良場輔導太麻里地區農會成立，迄今已穩定運作近8年，成員16人，為農場主提供穩定且專業的農務支援，且視出勤狀況，月入可達5萬元以上。

台東農改場表示，為提升人力穩定度與招募意願，農業技術團薪資待遇十分優渥，除基本薪資由農場主依市場行情給付外，成員依每月實際上工時數，得申領多項獎勵措施，包括最高每月8800元之就業獎勵金、儲蓄制務農基金最高10000元及每日交通津貼等。綜合各項補助與獎勵後，月薪最高可達50000元以上。

請繼續往下閱讀...

台東農改場每年辦理為期10天的專業訓練課程，內容涵蓋農機具操作及維護、安全用藥與施用技術、番荔枝及雜糧作物栽培技術、有機蔬菜栽培管理技術及果樹病蟲害防治技術等，課程著重實務演練，提升成員農業技能與上工即戰力。106年至113年已舉辦8場次，培育65人次。為鼓勵成員持續精進技術，也建置年度分級考核制度，已有18位通過高級考試、27位通過中級考試、49位通過初級考試，獲得農業部頒發之證書。

台東農改場與太麻里地區農會積極輔導下，技術團即時提供農場專業勞動力，整體工作效率與農場管理品質，歡迎對農業有熱情、有志投入農事工作的民眾報名加入，不僅可累積實務經驗，更有機會實踐農業夢想。詳細招募資訊可洽台東農改場曾小姐（089-325110#1872）或太麻里地區農會張先生（089-781531）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法