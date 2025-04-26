喜迎竹林山觀音寺「觀音佛祖巡迴媽」駐駕誠聖宮 慈航蘆竹文藝季明登場

「慈航蘆竹文藝季」推出一系列精彩活動。（劉勝全提供）

2025/04/26 10:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區誠聖宮喜迎新北市林口區竹林山觀音寺「觀音佛祖巡迴媽」明天（27日）遶境祈福並駐駕，明起到5月4日舉辦為期7天的「慈航蘆竹文藝季」，首日適逢週日假期，規劃了「萬人平安飯擔」免費開吃、青年街頭藝術與藝陣嘉年華表演、廟埕辦桌饗宴等，盼讓信眾歡喜慶祝一整天。

誠聖宮主委、桃園市議員劉勝全說，竹林山觀音寺「觀音佛祖巡迴媽」9年輪到一次駐駕誠聖宮，機會難得，竹林山觀音寺觀音佛祖值年坑子外坪位慶典委員會，為此規劃7天活動，首日有廟埕辦桌饗宴讓預約認桌信眾品嘗在地「黑桃豬」等美味料理，28日起到30日則有連續3天的酬神戲表演。

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5月1日將邀社區團隊推出「愛‧藝起來」表演；5月2日為「國際文化之夜」將安排客家歌手與東南亞民俗藝陣團體擔綱演出；5月3日晚間由明華園帶來精彩的「鴨母王」大戲；5月4日上午8點起，「巡迴媽移駕爐主厝」再度遶境祈福，當晚「群星音樂晚會」將邀來歌手接力表演。劉勝全說，慈航蘆竹文藝季融合了遶境祈福、藝陣文化、傳統戲曲、國際表演等，盼能促進民俗傳承與藝文活絡。

「觀音佛祖巡迴媽」後續還會駐駕在坑子外坪位慶典委員會值年爐主林奕華位於赤塗路的龍福禮儀公司，長達1年的時間，信眾可於駐駕期間的每天上午6點到晚間8點前往參拜祈福。

竹林山觀音寺「觀音佛祖巡迴媽」將遶境祈福並駐駕誠聖宮，信眾提前舉辦記者會歡喜迎接。（資料照，記者周敏鴻攝）

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